'Kevin Can F**k Himself' vanaf vrijdag op Prime Video

'Kevin Can F**K Himself' volgt het verhaal van Allison McRoberts (Murphy), een vrouw waarvan we allemaal opgroeiden in de veronderstelling dat we haar kenden: het prototype van de Sitcom Wife.

Ze is mooi en kan tegen een grapje, zelfs als het tegen haar gericht is, en ze is getrouwd met een man die een huwelijks loterij gewonnen moet hebben. We volgen haar terwijl ze eindelijk wakker wordt en in opstand komt tegen de onrechtvaardigheden in haar leven. 'Kevin Can F**K Himself' breekt met conventies en mengt multi-camera komedie met single-camera realisme om ons de vraag te laten stellen, wie en wat hebben we al die jaren uitgelachen?

In de serie spelen ook Mary Hollis Inboden ('The Real O'Neals') als Patty O'Connor, Allisons stoere, kraakheldere buurvrouw die haar intelligentie en ontevredenheid verbergt; Eric Petersen ('Kirstie') als de hoofdrolspeler echtgenoot Kevin McRoberts, Allisons hese en 'beminnelijke' man-kind; Alex Bonifer ('Superstore') als Neil O'Connor, de voetbalminnende, bierzuipende, zwakbegaafde beste vriend van Kevin; Brian Howe ('Chicago Fire') als Pete McRoberts, Kevins vader met een decadent gevoel voor humor; en Raymond Lee ('Here and Now') als Sam Park, een keurig gekapte, voormalige Worcesterite die een verleden heeft met Allison.

'Kevin Can F**K Himself' is gemaakt door Valerie Armstrong ('Lodge 49', 'SEAL Team') en uitvoerend producenten Rashida Jones en Will McCormack via Le Train Train ('Claws, A to Z'). Craig DiGregorio ('Shrill') fungeert als showrunner en uitvoerend producent.

'Kevin Can F**K Himself' is vanaf vrijdag 27 augustus te zien op Prime Video.