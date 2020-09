'Julie and the Phantoms' is vanaf 10 september te zien op Netflix

Foto: © coopr/Netflix 2020

'Julie and the Phantoms' is een muzikaal feelgood verhaal. Julie (Madison Reyes) is na het overlijden van haar moeder haar passie voor muziek verloren.

Dat verandert wanneer er plots drie muzikale geesten uit 1995 (Charlie Gillespie, Jeremy Shada en Owen Patrick Joyner) in de voormalige muziekstudio van haar moeder opduiken. Julie krijgt weer plezier in het leven en vindt terug inspiratie om songs te schrijven en te zingen.

De jongens raken steeds hechter bevriend met Julie en overtuigen haar om samen een nieuwe band op te richten: 'Julie and the Phantoms'.

Van Emmy-winnaar en regisseur Kenny Ortega ('High School Musical', 'Descendants'), uitvoerend producenten Dan Cross en Dave Hoge ('The Thundermans', 'Pair of Kings') en choreograaf Paul Becker ('Descendants', 'Mirror Mirror') is deze frisse, leuke musicalserie waarin een meisje de ups en downs van het leven leert accepteren, haar dromen volgt en de kracht van haar eigen stem ontdekt.

De cast bestaat uit: Madison Reyes als Julie, Charlie Gillespie als Luke, Owen Patrick Joyner als Alex, Jeremy Shada als Reggie, Booboo Stewart als Willie, Cheyenne Jackson als Caleb, Carlos Ponce als Ray, Sonny Bustamante als Carlos, Jadah Marie als Flynn, Sacha Carlson als Nick, Savannah Lee May als Carrie

'Julie and the Phantoms' is gebaseerd op de originele Braziliaanse serie 'Julie e os Fantasmas' geschreven door Paula Knudsen, Tiago Mello en Fabio Danesi.

'Julie and the Phantoms' bevat 9 afleveringen van telkens een halfuur