Julia maakt van K2 weer K3!

Zojuist werd Julia verkozen tot het nieuwste lid van K3! In een zinderende live finale trok de 19-jarige Nederlandse aan het langste eind en veroverde ze een plaats in één van de populairste muziekfenomenen van de lage landen.

Julia overtuigde niet alleen vanavond, maar heeft ook tijdens de hele zoektocht een heel sterk parcours afgelegd, daar waren publiek en jury het roerend over eens. En niet alleen voor Julia werd het een speciaal moment, ook voor Marthe is deze finale van 'K2 zoekt K3' een atypische avond geworden. Zij maakte de hele show mee van thuis uit nadat ze eerder deze week een positieve Corona test had afgelegd. Dat hield haar echter niet tegen om volop mee te zingen en te dansen want via een levensgroot scherm en een permanente verbinding met de studio maakte zij alles virtueel vanop de eerste rij mee!

Al van bij de start van de uitzending waren de zenuwen hoog gespannen in de studio. De vier finalisten gaven het beste van zichzelf. Toch moesten we ronde na ronde afscheid nemen van een kandidaat tot uiteindelijk enkel nog Amy en Julia overbleven. Na een bijzonder spannende en intense tweestrijd kozen Hanne en Marthe uiteindelijk voor Julia om van K2 terug K3 te maken.

Vanaf nu gaat het voor Julia heel hard want maandag al start ze al met het inzingen van het gloednieuwe album van K3 dat midden december zal verschijnen. Daarnaast staan er nog verschillende fotoshoots, repetities en interviews op haar overvolle programma. Aanstaande vrijdag zal ze voor het eerst live te zien zijn met K3 voor een uitverkocht Sportpaleis tijdens de Studio 100 Rewind Party. Nadien zal ze ook nog zes uitverkochte Sinterklaasshows afwerken in datzelfde Sportpaleis. En alsof dat nog niet genoeg is verschijnt aanstaande vrijdag ook de bijhorende clip van de single Waterval. Over enkele maanden start dan de allernieuwste K3 show met de toepasselijke titel: "Kom Erbij!". Het publiek kijk er alvast naar uit om Julia in K3 te leren kennen want er werden intussen al extra shows toegevoegd om aan de vraag naar tickets te kunnen voldoen.