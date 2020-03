'Judge Judy' stopt ermee

Na 25 jaar komt er een einde aan de Amerikaanse tv-reeks 'Judge Judy', maar dat wil niet zeggen dat rechter Judith Sheindlin (77) van het scherm verdwijnt. Ze werkt namelijk aan een nieuwe show.

In 'Judge Judy' behandelt de populaire rechter Judith Sheindlin vooral kleine zaken zoals burenruzies en verdelingen na echtscheidingen. Het programma kent een groot succes in de Verenigde Staten en is zelfs het best bekeken rechtbankprogramma, wat van Sheindlin een van de best betaalde tv-gezichten in de Verenigde Staten maakt. Toch komt er nu na 25 jaar een einde aan het programma. Zender CBS wil niet meer investeren in nieuwe afleveringen, maar hoopt om nog zoveel mogelijk heruitzendingen te verkopen. Tegelijk werkt Judith Sheindlin aan een opvolger. Die zal 'Judy Justice' heten en zal pas volgend jaar te zien zijn, weliswaar niet meer op CBS. Volgens Sheindlin is dat goed nieuws. 'Op CBS kan je heruitzendingen zien, en tegelijk kan je op een andere zender naar nieuwe afleveringen kijken', vertelt ze in de talkshow van Ellen DeGeneres.



Het slotseizoen van 'Judge Judy' wordt volgend jaar uitgezonden op CBS. Daarna zien we Sheindlin dus in haar nieuwe reeks op een andere zender. Om welke zender het gaat, is momenteel nog niet bekend.



Bron: VRT NWS