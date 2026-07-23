Kijkcijfers: maandag 20 en dinsdag 21 juli 2026
DARA, Becky Hill en Bart Peeters komen naar 'VRT Zomerhit'
Scoor unieke tv-schatten uit 'Eenmaal Andermaal': schrijf je in voor de veilingen

Isle of MTV Malta 2026: groots spektakel met Katy Perry en Afrojack

donderdag 23 juli 2026

Gisteravond vond de 18e editie van Isle of MTV Malta plaats op het historische Il-Fosos Square. Popster Katy Perry maakte haar debuut op het Maltese podium.

Zij deelde de line-up met de Nederlandse DJ Afrojack en de Maltese zanger AIDAN. Het gratis zomerfestival trok opnieuw tienduizenden muziekliefhebbers uit binnen- en buitenland.


Visueel spektakel en persoonlijke momenten bij Katy Perry
Katy Perry bracht een uitgebreide show waarin zowel haar bekendste hits als haar nieuwste single Watch It Burn voorbijkwamen. De zangeres opende met California Gurls en zorgde voor een energieke set met opvallende choreografieën en kostuums. De zangeres droeg onder meer de outfit die ze droeg tijdens een MTV VMA-campagne in 2009. Deze wordt via Fandiem geveild voor haar Firework Foundation.

Tussen de grote spektakels door maakte ze tijd voor een persoonlijk moment. Voorafgaand aan een akoestische uitvoering van Roar sprak ze openhartig over het hervinden van haar zelfvertrouwen en deelde ze een boodschap over doorzettingsvermogen. Na een speelse actie in het publiek sloot ze haar optreden af met de hit Firework.

Afrojack sloot de avond af
De Nederlandse DJ Afrojack verzorgde de afsluiter van het festival. Samen met MC Ambush bracht hij een set vol bekende dancetracks. Ondersteund door indrukwekkende visuals, confetti en vuureffecten speelde Afrojack in op de sfeer in het publiek en veranderde hij het plein in een grote openlucht-dansvloer.

Maltese trots AIDAN
Eerder op de avond trad de Maltese zanger AIDAN op. De Songfestival-vertegenwoordiger van 2026 bracht een show met zijn grootste successen én nieuw materiaal van zijn album Cowboys Don’t Cry. Bijgestaan door zijn band en dansers kon hij rekenen op een enthousiast thuispubliek. Ook opkomend lokaal talent, zoals Jamie Cardona en Mychael Bartolo Chircop, kreeg een plek in het programma om de sfeer er al vroeg in te krijgen.

Isle of MTV Malta Music Week
Het festival op het plein vormt het startschot voor de Isle of MTV Malta Music Week. Tot en met 26 juli vinden er nog verschillende clubavonden en evenementen plaats op de populairste locaties van het eiland.

De tv-vertoning van Isle of MTV Malta 2026 wordt op 18 september 2026 om 22.00 uur uitgezonden op MTV.

Ook interessant
Kijkcijfers: maandag 20 en dinsdag 21 juli 2026
DARA, Becky Hill en Bart Peeters komen naar 'VRT Zomerhit'
Scoor unieke tv-schatten uit 'Eenmaal Andermaal': schrijf je in voor de veilingen

Supertramp - Crime Of The Century Tour
DVD
The Rolling Stones - Foreign Tongues
DVD
Michael Jackson - Live At Wembley
DVD
Persbericht Team ACE PR/MTV
https://www.mtv.nl/
Meer artikels over MTV BE
Vind onze artikels makkelijker op Google!
Met één klik kies je in Google dat je graag resultaten krijgt van TVvisie. Zo mis je nooit meer onze laatste nieuwtjes.
Voeg TVvisie toe als
voorkeursbron in Google

TVvisie Nieuwsbrief
Start je dag goed met iedere ochtend het compleetste tv-nieuws in je mailbox!



Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'CongÃ© PayÃ©' met Ruben Van Gucht op VTM GO

Tijdens de ontknoping van de Tour de France gaat Ruben Van Gucht een week op congé in het zuiden van Frankrijk. Samen met Mark Uytterhoeven, Tom Boonen, Jan Bakelants en Dirk De Wolf geniet hij tijdens de ultieme boys trip volop van la douce France.

'Congé Payé', om 22.45 uur op VTM.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 20:50
    Vive le vélo
    22:00
    Eyecatchers
  • 21:25
    Roman empire by train
    22:10
    Trois Couleurs : Blanc
  • 20:55
    Geen uitzending
    06:00
    Tik Tak
  • 21:20
    Eenmaal Andermaal
    22:45
    Congé Payé
  • 21:00
    Darts
    00:00
    Horrorhuurders & Huisjesmelkers
  • 20:30
    Angel Eyes
    22:30
    S.W.A.T.
  • 20:35
    Survivor
    22:10
    The Freddie Mercury Tribute Concert
  • 21:40
    Condor
    22:35
    ER
  • 21:25
    Gina & Chantal
    22:25
    Cheers
  • 21:40
    De F*ckulteit
    22:40
    Blind Gekocht
  • 21:30
    Best Medicine
    22:30
    Friends
  • 20:35
    Clash of the Titans
    22:30
    Leverage: Redemption
  • 21:30
    Celebrity MasterChef Vlaanderen
    22:40
    Komen Eten
  • 21:25
    World's Most Evil Killers
  • 21:47
    Z-Beurs
    22:00
    Z-Nieuws
  • 21:38
    De tip
    22:00
    De Tijdlijn met Herbert
  • 21:40
    De Zomerkeuken
    22:10
    BBQ Vanavond?!
  • 21:00
    The Hardacres
    21:55
    Harry Wild
  • 21:30
    Below Deck Mediterranean
    22:35
    Law & Order: Special Victims Unit
  • 21:40
    NOS De Avondetappe
    22:35
    Goedenavond Nederland
  • 21:15
    Zembla
    22:00
    Nieuwsuur
  • 21:30
    Wildlife
    22:30
    Nog Eén Keer Fit