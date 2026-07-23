Isle of MTV Malta 2026: groots spektakel met Katy Perry en Afrojack
Gisteravond vond de 18e editie van Isle of MTV Malta plaats op het historische Il-Fosos Square. Popster Katy Perry maakte haar debuut op het Maltese podium.
Zij deelde de line-up met de Nederlandse DJ Afrojack en de Maltese zanger AIDAN. Het gratis zomerfestival trok opnieuw tienduizenden muziekliefhebbers uit binnen- en buitenland.
Visueel spektakel en persoonlijke momenten bij Katy Perry
Katy Perry bracht een uitgebreide show waarin zowel haar bekendste hits als haar nieuwste single Watch It Burn voorbijkwamen. De zangeres opende met California Gurls en zorgde voor een energieke set met opvallende choreografieën en kostuums. De zangeres droeg onder meer de outfit die ze droeg tijdens een MTV VMA-campagne in 2009. Deze wordt via Fandiem geveild voor haar Firework Foundation.
Tussen de grote spektakels door maakte ze tijd voor een persoonlijk moment. Voorafgaand aan een akoestische uitvoering van Roar sprak ze openhartig over het hervinden van haar zelfvertrouwen en deelde ze een boodschap over doorzettingsvermogen. Na een speelse actie in het publiek sloot ze haar optreden af met de hit Firework.
Afrojack sloot de avond af
De Nederlandse DJ Afrojack verzorgde de afsluiter van het festival. Samen met MC Ambush bracht hij een set vol bekende dancetracks. Ondersteund door indrukwekkende visuals, confetti en vuureffecten speelde Afrojack in op de sfeer in het publiek en veranderde hij het plein in een grote openlucht-dansvloer.
Maltese trots AIDAN
Eerder op de avond trad de Maltese zanger AIDAN op. De Songfestival-vertegenwoordiger van 2026 bracht een show met zijn grootste successen én nieuw materiaal van zijn album Cowboys Don’t Cry. Bijgestaan door zijn band en dansers kon hij rekenen op een enthousiast thuispubliek. Ook opkomend lokaal talent, zoals Jamie Cardona en Mychael Bartolo Chircop, kreeg een plek in het programma om de sfeer er al vroeg in te krijgen.
Isle of MTV Malta Music Week
Het festival op het plein vormt het startschot voor de Isle of MTV Malta Music Week. Tot en met 26 juli vinden er nog verschillende clubavonden en evenementen plaats op de populairste locaties van het eiland.
De tv-vertoning van Isle of MTV Malta 2026 wordt op 18 september 2026 om 22.00 uur uitgezonden op MTV.
https://www.mtv.nl/
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