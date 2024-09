'Inside Out 2' van Disney en Pixar komt naar Disney+

Maak plaats voor nieuwe emoties, want Disney en Pixars 'Inside Out 2', de meest succesvolle animatiefilm aller tijden, is vanaf 25 september beschikbaar op Disney+.

De langverwachte hartverwarmende sequel is Certified-Fresh op Rotten Tomatoes™ en door critici geprezen als 'absolute perfectie, hilarisch' (Jazz Tangcay, Variety) en 'een onvergetelijke ervaring' (Landon Johnson, Awards Watch) en heeft zich bewezen als een gigantisch blockbustersucces. 'Inside Out 2' is niet alleen de animatiefilm met de grootste box-office ooit, maar ook de animatiefilm die wereldwijd het snelst de grens van 1 miljard dollar heeft doorbroken. Bovendien is de film momenteel ook de 8e best presterende film in de wereldwijde box office-geschiedenis.

Disney en Pixars 'Inside Out 2' keert terug naar het hoofd van kersverse tiener Riley, net op het moment dat het Hoofdkwartier een plotse sloop ondergaat om plaats te maken voor iets totaal onverwachts: nieuwe emoties! Plezier, Verdriet, Woede, Angst en Afkeer runnen al heel lang een succesvolle operatie en weten niet goed hoe ze zich moeten voelen wanneer Onzekerheid opduikt. En het lijkt erop dat ze niet alleen is. Jolien Praet leent haar stem aan Onzekerheid (originele stem: Maya Hawke) , naast Linde Merckpoel als Plezier (originele stem: Amy Poehler), Veerle Dobbelaere als Verdriet (originele stem: Phyllis Smith), Stany Crets als Woede (originele stem: Lewis Black), Jonas Van Geel als Angst (originele stem: Tony Hale) en Tatyana Beloy als Afkeer (originele stem: Liza Lapira). 'Inside Out 2' is geregisseerd door Kelsey Mann en geproduceerd door Mark Nielsen.