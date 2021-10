'Hotel Transylvania: Transformania' exclusief naar Amazon Prime Video

Amazon Studios heeft de wereldwijde licentie van de streamingrechten (exclusief China) voor 'Hotel Transylvania: Transformania' van Sony Pictures Animation verkregen. Het vierde deel van de 1,3 miljard dollar kostende familiefilm franchise zal wereldwijd in première gaan op Amazon Prime Video op 14 januari 2022.

Drac and the Pack zijn terug, zoals je ze nog nooit eerder hebt gezien in 'Hotel Transylvania: Transformania'. Herenig je met je favoriete monsters voor een gloednieuw avontuur dat Drac (Brian Hull) presenteert met zijn meest angstaanjagende taak tot nu toe. Wanneer Van Helsing's (Jim Gaffigan) mysterieuze uitvinding, de 'Monsterification Ray', de mist ingaat, worden Drac en zijn monster vrienden allemaal getransformeerd in mensen, en Johnny (Andy Samberg) wordt een monster! In hun nieuwe ongeschikte lichamen moeten Drac, ontdaan van zijn krachten, en een uitbundige Johnny, die houdt van het leven als monster, samenwerken om een geneesmiddel te vinden voordat het te laat is, en voordat ze elkaar gek maken. Met de hulp van Mavis (Selena Gomez) en Drac Pack, is het een race tegen de klok om een manier te vinden om zichzelf terug te veranderen voordat hun transformaties permanent worden. In de film zijn ook de stemmen te horen van Kathryn Hahn (Ericka), Steve Buscemi (Wayne), Molly Shannon (Wanda), David Spade (Griffin the Invisible Man), Keegan-Michael Key (Murray), Fran Drescher (Eunice), Brad Abrell (Frank), en Asher Blinkoff (Dennis).

'Het succes van de Hotel Transylvania franchise door de jaren heen spreekt voor zich. Publiek over de hele wereld is verliefd geworden op de films gecreëerd door de briljante Genndy Tartakovsky, en het nieuwste deel is de perfecte afsluiting van een ongelooflijke reis. We kunnen niet enthousiaster zijn om samen te werken met Sony, Genndy, Jennifer Kluska, Derek Drymon, Selena Gomez, en het getalenteerde productie team om deze grappige, hartverwarmende film begin volgend jaar naar onze klanten te brengen', aldus Jennifer Salke, hoofd van Amazon Studios.

'De 'Hotel Transylvania' franchise is uitzonderlijk geweest voor Sony Pictures Animation, die bijna een decennium omspant en de wereld kennis laat maken met de unieke visie van Genndy Tartakovsky, en we zijn zo trots op wat onze buitengewone regisseurs Jennifer Kluska en Derek Drymon hebben gebracht aan dit bijzondere eigendom. We vinden het geweldig om met Amazon samen te werken om deze film wereldwijd te vertonen', zegt Kristine Belson, president van Sony Pictures Animation.

Voor het laatste hoofdstuk van de 'Hotel Transylvania' filmreeks keert franchise-bedenker Genndy Tartakovsky terug als een van de scenaristen en uitvoerend producenten. Selena Gomez zal ook dienen als uitvoerend producent. De film is geregisseerd door Derek Drymon en Jennifer Kluska, geproduceerd door Alice Dewey Goldstone, Tartakovsky, Michelle Murdocca en Selena Gomez. Het verhaal is van Genndy Tartakovsky met een scenario van Amos Vernon, Nunzio Randazzo en Genndy Tartakovsky.