HISTORY Channel ontdekt ongelooflijke buitenaardse ontmoetingen

HISTORY Channel is op een missie om de waarheid achter enkele van de meest meeslepende buitenaardse ontmoetingen te achterhalen in een gloednieuwe serie, 'Craig Charles: UFO Conspiracies'.

Het programma wordt gepresenteerd door Craig Charles, muziek-dj bij BBC 6, en Sarah Cruddas, de beroemde ruimtejournalist, astrofysicus en bekroond auteur. HISTORY Channel onderzoekt het bewijsmateriaal met de vraag of er onverklaarbare verschijnselen in de lucht hangen en, nog veel belangrijker, waarom?

In iedere aflevering gaat Craig, in het VK bekend door zijn rollen in 'Coronation Street' en 'Red Dwarf', op onderzoek uit naar een aantal van de meest iconische en verbijsterende buitenaardse incidenten van de afgelopen jaren (velen in de VK). Hij doet daarbij een beroep op Sarah's wetenschappelijke expertise.

Parallel aan het onderzoek van het Amerikaanse ministerie van Defensie naar niet-geïdentificeerde luchtverschijnselen, dat werd uitgebracht door het Amerikaanse Congres in juni 2021, blikt de serie terug op een reeks onverklaarbare incidenten. Deze variëren van de beruchte 'Tic Tac'-waarnemingen tot de beelden die in 2004 werden vastgelegd door US Navy Pilots en van de interstellaire bezoeker 'Oumuamua' in oktober 2017, tot historische waarnemingen en ontmoetingen, zoals het Rendlesham Forest-incident in Suffolk in 1980 en de vermeende alien-ontvoering van Alan Godfrey, een politieagent in Yorkshire.

De serie onderzoekt populaire ufo-plekken in Ierland, Schotland, een klein stadje in Zuid-Wales dat schijnbaar getuige was van militaire conflicten met een ufo en een ontelbaar aantal onverklaarbare waarnemingen in Arizona, Texas, New Mexico, Puerto Rico en Chili.

Het team onderzoekt iedere ufowaarneming in een speciaal gecreëerde 'onderzoekshub'. Hier nemen ze het bewijsmateriaal, waaronder nooit eerder gepubliceerde getuigenissen en verontrustende documentatie, onder de loep en proberen te bepalen of er een ‘aardse verklaring’ is of dat het gewoonweg buiten het bereik van de gangbare wetenschap ligt.

Craig en Sarah bouwen iedere aflevering aan een case. Ze worden daarin bijgestaan door ooggetuigen en klokkenluiders maar ook door gerenommeerde ufo-experts zoals Nick Pope, voormalig ufo-onderzoeker van het Ministerie van Defensie en Phillip Mantle, voormalig hoofd van BUFORA (de Britse ufo-onderzoeksorganisatie). Samen vergelijken ze baanbrekende ufowaarnemingen, onderzoeken historische documenten en onthullen schokkende regeringsgeheimen, voordat ze uiteindelijk de grote vraag stellen: zijn we alleen in het universum?

Craig Charles zei: 'We kregen de kans om een aantal van s’ werelds meest ongelooflijke voorvallen te onderzoeken en verbluffende getuigenissen te horen. Door Sarah en haar wetenschappelijke expertise konden we bergen aan bewijsmateriaal doorspitten om uit te vinden wat er allemaal gebeurd in ons luchtruim. De hele ervaring was een eye-opener en zorgde er soms voor dat we gewoonweg niet tot een aardse conclusie konden komen!'

Sarah Cruddas zei: 'We leven in een ongelooflijke tijd voor het verkennen van de ruimte, maar we beginnen nog maar net te begrijpen wat zich daar begeeft. Door Craig’s passie en enthousiasme te combineren met mijn eigen drang voor het vinden van bewijsmateriaal, hebben we als nooit tevoren kunnen onderzoeken wat zich allemaal afspeelt in de ruimte. Sommige antwoorden zijn waarschijnlijk zo vreemd dat je het nooit zelf zou kunnen bedenken.'

De gloednieuwe serie gaat vanaf dinsdag 25 januari om 22.20 uur in première op HISTORY Channel. 'Craig Charles: UFO Conspiracies' zal deel uitmaken van het terugkerende Mystery Season op HISTORY Channel en zal worden vergezeld door exclusieve premières van 'The UnXplained' met William Shatner en 'Curse Of Oak Island'.