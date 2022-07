Hilarische serie 'Kevin's Hart's Muscle Car Crew' nieuw op Discovery

Komiek Kevin Hart en zijn comedy crew The Plastic Cup Boyz duiken de wereld in van de klassieke auto's en geven daar hun grappige kijk op. De groep vrienden hebben elk een klassieke auto en om elkaar wat vaker te zien, besluiten ze een autoclub voor muscle cars op te richten waarmee ze langs beurzen en wedstijden gaan.

Een muscle car is een oude auto die zo gepimpt is dat hij maximale prestaties levert. Ze huren speciaal een monteur in, die hun auto’s net dat beetje extra kan geven dat nodig is om indruk te maken. Wat er verder allemaal bij komt kijken, is te zien in de even informatieve als hilarische serie 'Kevin Hart’s Muscle Car Crew'.

Het is een ode aan de car culture van Amerika en een feest voor zowel autoliefhebbers als niet-autoliefhebbers. Want met de scherpe dialogen en grappige sfeer is elke scène leuk om naar te kijken.

'Kevin's Hart's Muscle Car Crew', vanaf donderdag 7 juli 20.30 uur op Discovery.