Het universum van 'The Boys' wordt diabolisch met nieuwe animatieserie op Prime Video

Prime Video heeft aangekondigd dat het de animatieserie 'Diabolical', die zich afspeelt in het universum van de Emmy-genomineerde hit 'The Boys', acht afleveringen, zal streamen. 'Diabolical' gaat in 2022 wereldwijd exclusief op Prime Video in première.

De aankomende serie werd aangekondigd via een speciaal opgenomen boodschap van 'The Boys'-ster Karl Urban gedurende Prime Video's blok van virtuele panels tijdens CCXP Worlds 2021.

'Diabolical' onthult ongeziene verhalen binnen het 'The Boys'-universum, tot leven gebracht door enkele van de meest creatieve geesten van de entertainment industrie van dit moment, waaronder Awkwafina, Garth Ennis, Eliot Glazer, Ilana Glazer, Evan Goldberg, Seth Rogen, Simon Racioppa, Justin Roiland, Ben Bayouth, Andy Samberg, en Aisha Tyler.

'The Boys' is gebaseerd op The New York Times best-selling comic van Garth Ennis en Darick Robertson en is ontwikkeld door uitvoerend producent en showrunner Eric Kripke.

'Verrassing! We zijn bijna klaar met acht afleveringen van onze tekenfilmserie, Diabolical. We verzamelden een aantal fantastische makers en we gaven ze één regel... grapje, er zijn geen regels. Ze bliezen ons de tent uit, met acht totaal onverwachte, grappige, schokkende, bloederige, emotionele afleveringen. Denk je dat The Boys gek is? Wacht maar tot je dit ziet', zegt 'Diabolical' uitvoerend producent Eric Kripke.

Uitvoerend producenten en schrijvers Seth Rogen en Evan Goldberg voegen daaraan toe: 'Sinds we de animatiefilm 'The Animatrix' zagen, een serie korte animatiefilms die zich afspeelt in het universum van 'The Matrix', hebben we die willen namaken. Vandaag is die droom uitgekomen.'

'Het uitbreiden van het universum van 'The Boys' is een geweldige ervaring geweest. Fans krijgen geheel nieuwe verhalen, met alle plezier en schandalige humor van 'The Boys' die ze kennen en waar ze van houden - plus een aantal geweldige verrassingen. Eric, Seth, en Evan hebben ongelooflijk talent bij elkaar gebracht om 'Diabolical' tot leven te brengen, en we kunnen niet wachten tot onze Prime Video-klanten deze nieuwe serie te zien krijgen', aldus Vernon Sanders, hoofd televisie bij Amazon Studios.

'Eric, Seth en Evan blijven het superheldengenre op zijn kop zetten, en 'Diabolical' is weer zo'n leuk en ontwrichtend voorbeeld. We zijn enthousiast om het publiek het universum van The Boys in dit nieuwe medium te laten zien', aldus Jeff Frost, president, Sony Pictures Television Studios.

'Diabolical' is uitvoerend geproduceerd door Simon Racioppa, Eric Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H. Moritz, Pavun Shetty, Ori Marmur, Ken F. Levin, Jason Netter, Garth Ennis, Darick Robertson, Michaela Starr, Loreli Alanís, Chris Prynoski, Shannon Prynoski, en Ben Kalina. Diabolical wordt geproduceerd door Amazon Studios en Sony Pictures Television Studios, met Titmouse, Kripke Enterprises, Original Film, en Point Grey Pictures.