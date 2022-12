'Het Leven van een Loser 2: Vette Pech' nieuw op Disney+

Het Leven van een Loser 2: Vette Pech', een gloednieuwe animatiefilm gebaseerd op het tweede boek uit Jeff Kinney's razend populaire boekenreeks is vanaf vrijdag 2 december te streamen op Disney+.

Het originele lied uit de film, 'Can You Smell Us Now', geschreven en geproduceerd door Jon Levine, met teksten van Jeff Kinney en uitgevoerd door Jimmy Tatro is intussen ook beschikbaar.

De fratsen van de hopeloos onzekere en onhandige scholier Bart Botermans gaan door in 'Het Leven van een Loser 2: Vette Pech', met deze keer de nadruk op zijn ingewikkelde relatie met zijn oudere broer Rick. Rick, een student in het middelbaar, is lui en ongedisciplineerd en besteedt veel te veel tijd aan repeteren met zijn rockband Folle Luyer. En hoewel hij Bart graag kwelt, houdt hij diep vanbinnen uiteindelijk wel heel veel van zijn jongere broer.

'Het Leven van een Loser 2: Vette Pech' is geregisseerd door Luke Cormican ('Teen Titans Go!') en geschreven en geproduceerd door Jeff Kinney. In de film horen we de stemmen van Brady Noon ('The Mighty Ducks: Game Changers'), Ethan William Childress ('mixed-ish'), Edward Asner ('Up'), Chris Diamantopoulos ('Silicon Valley'), Erica Cerra ('Power Rangers') en Hunter Dillon ('Deadpool 2'). 'Het Leven van een Loser 2: Vette Pech' bevat het originele nummer 'Can You Smell Us Now', geschreven en geproduceerd door Jon Levine, met teksten van Jeff Kinney en uitgevoerd door Jimmy Tatro.