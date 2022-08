Het is weer Shark Week op Discovery!

Aandacht voor haaien is belangrijker dan ooit. Het majestueuze zeeroofdier dat zelfs de dinosaurussen overleefde, wordt nu zelf ernstig met uitsterven bedreigd.

Daarom is er nu opnieuw een 'Shark Week', met prachtige documentaires over deze fascinerende diersoort die aan de ene kant zo angstaanjagend lijkt, maar voor wetenschappers en liefhebbers toch vooral een prachtig dier is waar we niet over uitgeleerd raken. Ook in deze Shark Week komen we weer meer te weten over de verschillende haaiensoorten. Eten haaien bijvoorbeeld ook zwemmende wilde varkens zoals in de documentaire Shark Vs Pig wordt onderzocht? YouTube-ster en uitvinder Mark Rober test eigenhandig of witte haaien inderdaad een druppel mensenbloed vanaf kilometers kunnen ruiken en onderwaterfilmer Joe Romeiro probeert een makreelhaai van meer dan 4 meter voor zijn camera te krijgen. Een beetje lachen mag ook als de mannen van Jackass en de Impractical Jokers zich met de haaien bezig gaan houden. Kortom: een 'Shark Week' waarbij elke aflevering weer raak is! 'Shark Week 2022' is vanaf maandag 1 augustus t/m zondag 7 augustus te zien bij Discovery en op discovery+.

De documentaires van 'Shark Week 2022' bij Discovery:

'Jaws Vs The Blob' | maandag 1 augustus om 22.30 uur bij Discovery

Een extreme warmwaterstroming voor de westkust van Amerika – genaamd The Blob – jaagt jonge witte haaien weg uit het gebied. Een groep van haaienexperts onderzoekt waar deze jongelingen heen vluchten. Het lijkt erop dat ze naar de wateren bij Guadeloupe gaan, wat opmerkelijk is, omdat dit haaieneiland het thuis is van grote volwassen witte haaien die niet aarzelen om jonge haaien op te eten. Kunnen de onderzoekers de jonge haaien inderdaad opsporen en achterhalen hoe zij op deze gevaarlijke plek overleven?

'Jaws Vs Kraken' | dinsdag 2 augustus om 22.30 uur bij Discovery

Elk jaar tussen september en december is het eiland Guadeloupe gastheer van een van de grootste populaties witte haaien ter wereld. Aangenomen wordt dat ze dit gebied verkiezen om zich tegoed te doen aan de vele zeeleeuwen en zeeolifanten die hier leven. Nieuw verrassend bewijs laat ook iets anders zien: wetenschappers vonden op foto’s van de haaien in het gebied opvallende littekens die maar van één monster afkomstig kunnen zijn: de reuzeninktvis. Dit enorme zeedier, dat wel 20 meter kan worden, werd eeuwen geleden al beschreven als het legendarische zeemonster 'Kraken'. Hebben 'Jaws' en 'Kraken' het inderdaad op elkaar gemunt? En wie maakt de meeste kans in deze epische onderwaterworstelwedstrijd?

'Return to Lair of the Great White' | woendag 3 augustus om 22.30 uur (dit is geen première)

Dr. Craig O'Connell en Marc Payne keren terug naar de plek waar ze tijdens een eerdere missie onverwachts een jonge witte haai hebben gefilmd. Ze zijn ervan overtuigd dat er een kraamkamer in de buurt is en volgen een spoor dat leidt tot een ontdekking die mogelijk alles wat we tot nu toe wisten van witte haaien verandert.

'Shark Vs Pig' | donderdag 4 augustus om 22.30 uur bij Discovery

Op de Bahama’s ligt een Instagram-waardige attractie en het zijn niet de witte stranden. Op een van de eilanden kun je namelijk zwemmen met wilde varkens die het heerlijke verkoelende water blijkbaar ook ontdekt hebben! Maar sinds kort verdwijnen er steeds meer van deze varkens op Pig Island en lokale bewoners denken dat de tijgerhaai daarvoor verantwoordelijk is. Voor haaienexpert Dr. Gallagher reden om het eiland te bezoeken met zijn team en op onderzoek uit te gaan. Ze taggen de haaien en varkens en kijken wat er dan gebeurt. Hebben de haaien net als wij ontdekt dat varkens best een lekker hapje zijn?

'Jackass Shark Week 2.0' | vrijdag 5 augustus om 22.30 uur bij Discovery

Jackass is terug bij Shark Week voor meer haaienstunts en haaiengrappen waarmee ze hun moed, onnozelheid en pijngrenzen opnieuw tot in het extreme testen. Johnny Knoxville, Chris Pontius, Wee Man, Jasper, Dark Shark, Zach Holmes en Poopies gaan verder waar ze vorig seizoen gestopt zijn. Nadat Knoxville de jongens vorig jaar op een angstige Shark Week-missie stuurde, gaat hij nu zelf mee om onder meer hun vriend Poopies over zijn haaienfobie te helpen. En dat zal niet met fluwelen handschoenen gaan.

'Shark Rober' | vrijdag 5 augustus om 23.30 uur bij Discovery

Kunnen haaien inderdaad een druppel mensenbloed van meer dan een kilometer ruiken? YouTube-ster, NASA-engineer en uitvinder Mark Rober slaat de handen ineen met marinebioloog Luke Tripple om deze theorie in de praktijk te testen. Met zelf ontworpen technologie proberen ze de haaien eerst te lokken met koeienbloed om het later met echt mensenbloed te doen. Is de haaienneus echt zo geavanceerd en gericht op mensenbloed?

'Impractical Jokers: Shark Week Spectacular' | zaterdag 6 augustus om 22.30 uur bij Discovery

De Impractical Jokers deinzen nergens voor terug. Met hilarische weddenschappen en challenges – waarbij ze de meest beschamende opdrachten moeten uitvoeren – zetten ze zichzelf voor schut in het openbaar én op tv. Nu zetten ze hun brutale inborst in voor een groter doel tijdens Shark Week: educatie over haaien. De vier grappenmakers maken op hun eigen wijze korte metten met de mythe dat haaien mens-etende monsters zouden zijn. Met opnieuw enkele extreme en vernederende uitdagingen.

'Jackass Shark Week Special' | zondag 7 augustus om 22.30 uur (dit is geen première)

Johnny Knoxville stuurt Steve-O, Chris Pontius en nieuwe Jackass-castleden op een bijzondere Shark Week-missie. Ze voeren een reeks haaienstunts uit waar veel moed voor nodig is en waarbij de pijngrenzen worden opgezocht, terwijl ze hardnekkige haaienmythen onder de loep nemen met de hulp van Dr. Craig O'Connell.

De premières van 'Shark Week 2022' op discovery+:

'The Haunting Of Shark Tower' | maandag 1 augustus op discovery+

Zijn er nu ook witte haaien voor de kust van North Carolina? Beelden van een onderwater-webcam bij een voormalige vuurtoren midden op zee, lijken dat uit de wijzen. Voor haaienexpert Kori Garza en duiker Andy Gasagranda reden om zelf een kijkje te nemen. Ze laten zich droppen op de vervallen Frying Pan Tower om vanaf daar enkele gevaarlijke duikexpedities te ondernemen. Ze vechten tegen verraderlijke getijden, zwemmen langs scheepswrakken en duiken ’s nachts in pikdonker water, allemaal om te onderzoeken of er inderdaad witte haaien naar dit gebied komen.

'Great White Intersection' | maandag 1 augustus op discovery+

In september 2018 overleed boogieboarder Arthur Medici nadat hij was gegrepen door een witte haai voor de kust van Cape Cod. Hoe kon dit gebeuren en wat is er sindsdien veranderd? Een groep van wetenschappers en bewoners van het schiereiland bij Massachusetts analyseren de aanval en de impact die dit had op de populaire surfplek. Zeker nu er weer een heropleving van witte haaien te zien is in Cape Cop.

'Dawn of the Monsters Mako' | maandag 1 augustus op discovery+

De makreelhaai (Engels: mako) is een van de meest fascinerende haaiensoorten. Hij is de snelste van allemaal (met topsnelheden van tegen de 100 km/uur) en zo’n slimme jager dat zelfs de witte haai bang voor hem is. Ook kunnen ze behoorlijk groot worden. Onderwaterfilmer en liefhebber van de makreelhaai Joe Romeiro heeft er ooit eentje van ruim drie meter gezien, maar hoort nu dat er bij de Azoren een exemplaar is gefotografeerd van wel vier meter langer! Joe wil hem maar wat graag voor zijn eigen filmcamera krijgen en reist samen met zijn vrouw en marinebioloog Lauren naar de Azoren. Kunnen ze dit zeldzame dier vinden in de uitgestrekte wateren van deze prachtige eilandengroep vol bijzonder zeeleven?