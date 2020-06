Het derde en laatste seizoen van 'Dark' vanaf zaterdag op Netflix

Foto: © Netflix/coopr 2020

Het einde is het begin en het begin is het einde: de eerste Duitse Netflix original serie komt met een derde en tevens laatste seizoen.

De serie wist niet alleen Duitsland in zijn greep te houden, maar werd ook internationaal geroemd.

Het derde en laatste seizoen van 'Dark' bereikt een spectaculaire climax die verder gaat dan tijd en ruimte. Wanneer Jonas aankomt in een nieuwe wereld probeert hij te begrijpen wat deze alternatieve versie van Winden voor zijn lot betekent. Ondertussen zijn zij die zijn achtergebleven in de andere wereld, op zoek naar een manier om niet alleen de tijd te buigen, maar ook de ruimte. Twee werelden. Licht en donker. En temidden van dit alles een tragisch liefdesverhaal van epische proporties.

Jantje Friese (schrijver) en Baran bo Odar (regisseur) over het einde van de serie: 'We hebben Dark vanaf de start gezien als tijdreis-trilogie. We waren heel erg blij toen het eerste seizoen van Dark wereldwijd zo populair werd. In het laatste seizoen geven we antwoorden op vragen van kijkers en helpen we het verhaal door de tijd heen te ontcijferen. We vinden het ergens lastig om de personages achter ons te laten, maar elk einde is ook weer een nieuw begin.'

Odar en Friese zijn behalve showrunner ook uitvoerend producent naast Lars Gmehling, Max Wiedemann en Quirin Berg. Nikolaus Summerer is de cameraman en Udo Kramer de productieontwerper. Simone Bär keert terug als castingdirecteur en Ben Frost als componist.

Synopsis

Wanneer Jonas zich in een alternatieve versie van Winden bevindt, ontdekt hij dat Adam niet de enige is die met tijd, ruimte en de apocalyps knoeit om zijn doelen te bereiken in een eindeloze cirkel van oorzaak en gevolg.

'Dark' - seizoen 3, vanaf zaterdag 27 juni bij Netflix.