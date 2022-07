Groen licht voor nieuw seizoen van Prime Video's hitserie 'The Wheel of Time'

Tijdens 'The Wheel of Time: Origins' panel presentatie op San Diego Comic-Con heeft Prime Video aangekondigd dat het officieel een derde seizoen heeft besteld van haar wereldwijd succesvolle fantasy serie 'The Wheel of Time', gebaseerd op Robert Jordan's serie van bestseller romans.

Het panel trakteerde fans ook op een betoverende behind the scenes sizzle reel van het tweede seizoen. Het eerste seizoen van 'The Wheel of Time', dat op 19 november 2021 in première ging, is exclusief wereldwijd beschikbaar op Prime Video. De serie is een coproductie met Amazon Studios en Sony Pictures Television.

'Ik ben zo ontzettend blij dat we een derde seizoen van 'The Wheel of Time' gaan maken', zegt Rafe Judkins, uitvoerend producent en showrunner van 'The Wheel of Time'. ''The Shadow Rising' is altijd mijn favoriete boek in de serie geweest, dus om het op televisie te kunnen brengen en een nieuw publiek kennis te laten maken met de verhalen waardoor ik in de eerste plaats verliefd werd op deze boeken is een enorme eer, en iets waar ik naar heb toegewerkt sinds ik jaren geleden de show voor het eerst pitchte.'

'We zijn zo enthousiast om dieper in de wereld van Het Rad des Tijds te duiken met Rafe Judkins en zijn team, die uitstekend werk hebben geleverd door de visie van Robert Jordan te respecteren en een ongelooflijke kijkervaring te bieden aan Prime Video-klanten', zegt Vernon Sanders, hoofd van de global television, Amazon Studios. 'Seizoen één vond weerklank bij de trouwste Jordan-enthousiastelingen, maar ook bij niet-ingewijden die deze ongelooflijke wereld voor het eerst zien, wat bewijst dat dit een show is die zich echt onderscheidt in de genre-ruimte. We kunnen niet verheugder zijn om fans meer gemotiveerd te maken om opgetogen te zijn over de show en meer 'The Wheel of Time' naar onze klanten over de wereld te brengen.'

'Aanvankelijk werden mensen over de hele wereld verliefd op Robert Jordan's' The Wheel of Time' boeken en nu dankzij Rafe Judkins en zijn ongelooflijke team is die epische wereld op schitterende wijze tot leven gebracht op Prime Video', aldus Jeff Frost, president, Sony Pictures Television en Jason Clodfelter, co-president, Sony Pictures Television. 'We zijn zo blij dat we de reis kunnen voortzetten en dit opmerkelijke verhaal kunnen leveren aan fans wereldwijd. Sony Pictures Television is er trots op om de samenwerking met Amazon Studios voort te zetten nu we op weg zijn naar seizoen drie.'

'The Wheel of Time' is één van de meest populaire en succesvolle fantasy series aller tijden, met meer dan 90 miljoen verkochte boeken. Het verhaal speelt zich af in een uitgestrekte, epische wereld waar magie bestaat en alleen bepaalde vrouwen toegang hebben tot magie. Het verhaal volgt Moiraine (Rosamund Pike), een lid van de ongelooflijk machtige all-female organisatie genaamd de Aes Sedai, als ze aankomt in het kleine stadje Two Rivers. Daar begint ze aan een gevaarlijke, over de wereld verspreide reis met vijf jonge mannen en vrouwen, van wie er één is voorbestemd om de herboren draak te zijn, die ofwel de mensheid zal redden ofwel vernietigen.

In 'The Wheel of Time' spelen ook Daniel Henney, als Lan Mandragoran; Zoë Robins, als Nynaeve al'Meara; Madeleine Madden, als Egwene al'Vere; Josha Stradowski, als Rand al'Thor; en Marcus Rutherford, als Perrin Aybara.

Gebaseerd op de best verkochte fantasy romans van Robert Jordan, waarvan wereldwijd meer dan 90 miljoen exemplaren zijn verkocht, is 'The Wheel of Time' bewerkt voor televisie door uitvoerend producent/showrunner Rafe Judkins ('Agents of S.H.I.E.L.D.', 'Hemlock Grove'). Larry Mondragon en Rick Selvage van Red Eagle Entertainment ('Winter Dragon'), Ted Field en Mike Weber van Radar Pictures ('Jumanji: Welcome to the Jungle', 'Winter Dragon'), Darren Lemke ('Shazam!', 'Goosebumps', 'Winter Dragon'), en Marigo Kehoe dienen ook als uitvoerende producenten. Rosamund Pike is producent en Harriet McDougal en Brandon Sanderson adviserende producenten. 'The Wheel of Time' wordt gecoproduceerd door Amazon Studios en Sony Pictures Television.