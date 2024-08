Film 'The Supremes At Earl's All-You-Can-Eat' nieuw op Disney+

'The Supremes At Earl's All-You-Can-Eat' gaat over de levenslange hartsvriendinnen Odette (Aunjanue Ellis-Taylor), Barbara Jean (Sanaa Lathan) en Clarice (Uzo Aduba), gekend als 'The Supremes', die een onbreekbare band van zusterschap delen en samen de stormen van het leven trotseren.

Bij de vreugde en het verdriet van het leven, huwelijk en kinderen, geluk en blues, liefde en verlies komen nu ook ziekte en nieuwe vormen van liefdesverdriet die het verleden terug naar boven dreigen te brengen. Het trio hun vriendschapsband wordt op de proef gesteld tijdens de meest uitdagende tijden die ze tot nu toe hebben moeten doorstaan.

Searchlight Pictures presenteert 'The Supremes At Earl’s All-You-Can-Eat', met in de hoofdrollen Aunjanue Ellis-Taylor ('King Richard', 'The Color Purple'), Sanaa Lathan ('Love & Basketball', 'The Best Man') en Uzo Aduba ('In Treatment', 'Orange is the New Black').

De film is geregisseerd door Tina Mabry ('Mississippi Damned', 'Queen of the South', 'Pose') naar een scenario dat co-geschreven is door Cee Marcellus en Tina Mabry, gebaseerd op de roman van Edward Kelsey Moore.

In de cast vinden we ook Mekhi Phifer ('I Still Know What You Did Last Summer'), Julian McMahon ('Nip/Tuck'), Vondie Curtis Hall ('Harriet', 'The Night House') en Russell Hornsby ('The Hate U Give', 'Mike'). De indrukwekkende nieuwkomers zijn Kyanna Simone ('Ma', 'Fist Fight'), Tati Gabrielle ('You', 'Chilling Adventures of Sabrina', 'The Last of Us'), Abigail Achiri ('Marisol', 'The Underground Railroad'), Dijon Means ('BMF'), Xavier Mills ('Legacies'), Ryan Paynter ('I Win') en Cleveland Berto ('Terminator: Dark Fate', 'A Journal for Jordan').

'The Supremes At Earl's All-You-Can-Eat' is vanaf vrijdag 23 augustus te zien op Disney+.