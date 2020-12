Fascinerende documentaire 'The Lost Lincoln' op Discovery

Het lijkt erop dat er een foto bestaat van Abraham Lincoln op zijn sterfbed, vlak nadat hij is vermoord. Dat beweert althans professor Whitny Braun, die wil achterhalen in hoeverre deze unieke foto echt is.

Als het waar is, is dat een van de grootste vondsten uit de Amerikaanse geschiedenis. Maar hoe kan het dan dat deze opmerkelijke foto 150 jaar verborgen is gebleven? Wie was de maker en hoe kon hij zo dicht bij Lincoln komen? En waarom heeft hij er nooit meer ruchtbaarheid aan gegeven? Het zijn vragen die Braun probeert te beantwoorden in de fascinerende documentaire 'The Lost Lincoln'. Tot op heden waren er slechts 130 afbeeldingen van Lincoln bekend. Heeft zij de 131e gevonden?

'The Lost Lincoln', zondag 20 december om 20.30 uur op Discovery.