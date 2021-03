Eleven Sports neemt Team Whistle over

Eleven Sports is verheugd om de overname aan te kondigen van het in New York gevestigde internationale sportmedia- en entertainmentbedrijf Team Whistle. Met deze stap breidt Eleven haar activiteiten uit naar Noord-Amerika en versnelt de Group haar plannen om een wereldwijde sportmediagroep uit te bouwen. De deal is onderhevig aan de goedkeuring van de regelgevende instanties.

Team Whistle is een pionier in de datagestuurde productie en distributie van positieve en herkenbare sport- en entertainmentcontent voor een internationaal jongerenpubliek. Het maakt bekroonde eigen content als 'No Days Off', 'My Hustle' en 'Cheat Day' en werkt samen met toonaangevende contentmakers als Dude Perfect en F2 Freestylers. De content van Team Whistle bereikt maandelijks meer dan vier miljard videoviews.

Deze overname verenigt de meer dan 150 commerciële partners van Eleven Sports, meer dan 20 miljoen gebruikers en 30.000 uur aan live sport ieder jaar, met de uitzendingen van Team Whistle, haar 1.655 distributiekanalen en haar 629 miljoen volgers op sociale media. De Eleven Group beschikt op die manier over een uitgebreid OTT- en socialemedianetwerk, een eigen streamingtechnologie, datagestuurde productiemogelijkheden en marketing- en brand partnershipdiensten.

De vernieuwde Eleven Group bouwt voort op de sterke prestaties van Eleven Sports in Europa en Azië en op de Team Whistle-activiteiten in Noord-Amerika, ondanks de coronacrisis. De gezamenlijke pro forma omzet van de Eleven Group zal meer dan 300 miljoen Amerikaanse dollar bedragen voor het boekjaar dat eindigt op 30 juni 2021.

Eleven Sports en Team Whistle richten zich de komende maanden op de verdere groei van het aanbod van de Group – het veiligstellen van meer live sportcontent en het ontwikkelen van nieuwe on-demand sport- en entertainmentprogrammatie – om zo de basis te leggen voor een wereldwijd sport- en entertainmentnetwerk van Eleven.

De gezamenlijke missie van de Eleven Group is om een service uit te bouwen die fans over de hele wereld en via verschillende kanalen op hun wenken bediend. Van live uitzendingen van ‘s werelds grootste sportwedstrijden, over lokale niche sporten, tot exclusieve on-demand-uitzendingen van Team Whistle. De plannen van Eleven voor een wereldwijd netwerk kregen voor het eerst vorm bij de overname van het streamingplatform MyCujoo in november 2020. De overname van MyCujoo vormt de basis voor een nieuw wereldwijd ElevenSports.com-platform, waarbij de focus ligt op niche-premium en longtail sport. De toetreding van Team Whistle tot de Group is een nieuwe belangrijke mijlpaal in de verwezenlijking van Eleven's internationale ambities.

Het moederbedrijf van Eleven, het sport- en media-investeringsplatform Aser Ventures, ontdekte drie jaar geleden voor het eerst de mogelijkheden tot samenwerking met Team Whistle. In juni 2018 investeerde Aser in Whistle en trad de oprichter van Aser, Andrea Radrizzani, toe tot het bestuur van Whistle.

Andrea Radrizzani, Oprichter van Eleven Sports en moederbedrijf Aser Ventures, over de overname van Team Whistle door Eleven: 'We zagen al langer mogelijkheden tot samenwerking tussen Team Whistle en de bredere Aser-portfolio. Door de toetreding van Team Whistle tot de Eleven Group, brengen we twee mediabedrijven samen die een patent hebben op de uitbouw van sterke en innovatieve sportmediabedrijven in Europa, Azië en Noord-Amerika. Eleven verwerft op deze manier ook nieuwe markten en unieke mogelijkheden. We kijken er samen naar uit om onze doelstellingen te verwezenlijken: een wereldwijde bestemming uitbouwen voor live en on-demand-sportcontent voor een internationaal publiek.'

John West, Oprichter en uitvoerend voorzitter van Team Whistle: 'Toen ik Andrea Radrizzani jaren geleden ontmoette, bleek al dat we dezelfde visie hebben op hoe sport en entertainment op een innovatieve manier in de markt moeten worden gezet. Doordat er nu wereldwijd mediatransformaties plaatsvinden in een versneld tempo, biedt de samenwerking met Eleven ons de mogelijkheid om een unieke en internationale mediagrootmacht uit te bouwen.'

Guillaume Collard, Managing Director van Eleven Sports België en Luxemburg: 'We zijn verheugd om Team Whistle te verwelkomen in de Eleven-familie. De overeenkomst is een belangrijke mijlpaal voor de Eleven Group om internationaal te blijven groeien. We kijken er naar uit om op lokaal niveau samen te werken met Team Whistle, zodat we onze fans en partners in optimale omstandigheden de beste content kunnen bieden.'

De investeerders van Eleven en Team Whistle zijn momenteel: Sapphire Sport, Go4itCapital, Carsten Thoma, NBC/Sky Sports, Discovery, ITV, Liberty Global, Snap, Emil Capital Partners, Corrum Capital, TEGNA, Jeffrey Katzenberg’s WndrCo, Derek Jeter, Peyton Manning, Ron Howard, Brian Grazer en Elizabeth Murdoch.

De deal zal naar verwachting worden afgerond in het tweede kwartaal van 2021 en is onderhevig aan de gebruikelijke voorwaarden. BofA Securities fungeerde als financieel adviseur van de Eleven Group voor deze transactie.