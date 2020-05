Eindelijk een datum voor de langverwachte 'Friends'-reünie

Eindelijk een datum voor de langverwachte 'Friends'-reŁnie

Als alles volgens plan verloopt en de maatregelen in verband met het coronavirus het toelaten, vindt de comeback van de populaire Amerikaanse sitcom 'Friends' eind deze zomer plaats. Dat zegt Bob Greenblatt van productiehuis Warner.

Normaal gezien zou de reünie op 27 mei opgenomen worden, maar door het coronavirus werden die plannen logischerwijze uitgesteld. 'Aanvankelijk dachten we aan een vertraging van een of twee maanden, maar het ziet ernaar uit dat de impact van het virus en de maatregelen nog voor lange tijd voelbaar zullen zijn. We doen er alles aan om de show tegen het einde van de zomer op te nemen', laat Warner weten. 'Aanwezigheid van publiek is essentieel en videogesprekken zien we niet meteen zitten. Daarnaast is de special een interview met de volledige cast, en geen nieuwe aflevering', besluit het productiehuis.

Bron: Het Nieuwsblad

