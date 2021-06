Eerste seizoen van 'Dom' vanaf vrijdag te zien op Prime Video

Foto: © BOBBERY AMSTERDAM/Amazon Prime Video 2021

'Dom' vertelt het verhaal van Pedro, een knappe jongen uit de middenklasse van Rio de Janeiro die in zijn tienerjaren in aanraking komt met cocaïne, waardoor hij de leider wordt van een criminele bende die in het begin van de jaren 2000 de roddelbladen in Rio beheerste: Pedro Dom.