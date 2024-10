Eerste Franse Original-serie 'Une Amie Dévouée' op HBO Max

HBO Max heeft de teaser onthuld van 'Une Amie Dévouée' ('The Confidante'), met Laure Calamy en Arieh Worthalter. De eerste aflevering van de nieuwe vierdelige miniserie zal op vrijdag 11 oktober beschikbaar zijn om te streamen met daarna wekelijks een nieuwe aflevering.

Geïnspireerd op ware gebeurtenissen, volgt deze psychologische thriller Christelle 'Chris' Blandin, een Parisienne in de ban van rockmuziek. Na de huiveringwekkende terroristische aanslagen van 13 november 2015 klampt ze zich vast aan een gemeenschap van slachtoffers en nabestaanden. Chris beweert dat haar beste vriend, Vincent, één van de tientallen ernstig gewonden was in de concertzaal van Bataclan. Ze wordt onmisbaar voor de groep en vindt zo haar weg naar prominente rol in de vereniging van overlevenden. Hoewel haar toewijding onverbiddelijk lijkt, beginnen er tegenstrijdigheden in haar verhaal te komen – wat ernstige twijfels oproept bij de echte slachtoffers van de tragedie.

De vierdelige miniserie, ‘Une Amie Dévouée’ ('The Confidante'), geeft stof tot nadenken en vraagt zich af wat de werkelijkheid is… in het web van leugens dat een vrouw achterlaat.

De cast van deze psychologische thriller bestaat uit Laure Calamy ('Dix pour cent', 'Antoinette dans les Cévennes') Arieh Worthalter ('Girl'), Annabelle Lengronne ('Un Petit Frère'), Alexis Manenti ('Les Misérables'), Ava Baya en Anne Benoît.