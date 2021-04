Eerste BAFTA TV Award-nominaties voor producties van Apple TV +

De serie 'Little America' van Apple, die de inspirerende en oprechte verhalen van immigranten in Amerika verkent, werd genomineerd voor een British Academy of Film and Television Arts (BAFTA) Award in de categorie Internationale series.

Daarnaast wertden ook de series 'Tiny World' en 'Earth at Night in Color', die de mensheid en het wonder van de natuur vieren, genomineerd voor respectievelijk Photography: Factual en Sound: Factual. De BAFTA TV Awards eren de beste Britse programma's en uitvoeringen van het jaar.

Het zijn de eerste BAFTA TV Awards ooit voor Apple. Eerder waren er al nominaties en onderscheidingen voor Apple TV + -series en films, waaronder Academy Award-nominaties, SAG Awards, Critics Choice Awards, Critics Choice Documentary Awards, Golden Globe Awards, Daytime en Primetime Emmy Awards, NAACP Image Awards, een Peabody Award en meer, goed voor 106 overwinningen en 367 nominaties in iets minder dan anderhalf jaar.

Geïnspireerd door de waargebeurde verhalen in Epic Magazine, gaat 'Little America' ​​verder dan de krantenkoppen om de grappige, romantische, oprechte en verrassende verhalen van immigranten in Amerika tot leven te brengen. De veelgeprezen serie is geschreven en geproduceerd door Lee Eisenberg, die als showrunner fungeert, en Kumail Nanjiani en Emily V. Gordon. Alan Yang executive produceert via Universal Television. De serie is ook uitvoerend geproduceerd door Sian Heder, en Joshuah Bearman, Joshua Davis en Arthur Spector zijn uitvoerend producenten voor Epic Magazine. Heder fungeert ook als co-showrunner naast Eisenberg.

Nu, in het tweede seizoen, biedt 'Tiny World', verteld en uitvoerend geproduceerd door Paul Rudd ('Ant-Man'), de kijkers een uniek perspectief op de natuurlijke wereld en belicht het de vindingrijkheid en veerkracht van de kleinste wezens van de planeet. 'Tiny World' wordt geproduceerd door Plimsoll Productions en is uitvoerend geproduceerd door Tom Hugh Jones, die ook als schrijver fungeert bij David Fowler, naast uitvoerende producenten Grant Mansfield en Martha Holmes namens Plimsoll Productions.

De meeslepende originele serie 'Earth At Night In Color', eveneens in het tweede seizoen, maakt gebruik van geavanceerde camera's en revolutionaire postproductie om de nachtelijke wonderen van de natuur met een verbluffende nieuwe helderheid te presenteren. 'Earth At Night In Color' wordt geproduceerd door Offspring Films, uitvoerend geproduceerd door Alex Williamson en series geproduceerd door Sam Hodgson.