'Eating With My Ex: Going Dutch' is terug met een nieuw seizoen! Ook dit keer zorgt 'het laatste avondmaal' tussen twee exen weer voor mega awkward en zeer cringe-worthy momenten.

De meeste mensen moeten er dan ook niet aan denken! Een drie-gangen diner met je ex waar óók nog eens bij elke gang een héle ongemakkelijke vraag wordt voorgeschoteld...

Verhelderend kan het daarentegen wel zijn en wie weet wat er weer opbloeit! In dit seizoen wagen onder andere Benjamin & Joshua ('Winter Vol Liefde'), Hans & Petra ('B&B Vol Liefde') en Dylan & Michelle ('Ex On The Beach') zich een sprong in het diepe en gaan dineren mét hun ex-lover/friend. In de eerste aflevering - te zien op 21 november - zien we hoe exen Dusty ('Ex On The Beach') & Marisol ('Temptation Island') en Boris ('Eny Peru') & Enzo ('Heel Holland Bakt') elkaar het vuur aan de schenen leggen aan de 'Eating With My Ex: Going Dutch'-tafel... Het belooft weer een juicy seizoen te worden boordevol drama!

'Eating With My Ex: Going Dutch', vanaf donderdag 21 november om 22.00 uur op TLC.