'Earthshot Prize: Repairing Our Planet' zondag te zien op Discovery

Discovery is er trots op om de wereldwijde mediapartner te zijn voor The Earthshot Prize, de prestigieuze milieuprijs die in het leven is geroepen door Prins William en Sir David Attenborough en waar ook onder meer Jack Ma, koningin Rania Al Abdullah van Jordanië en Cate Blanchett aan verbonden zijn.