E! Entertainment Television: highlights september 2020

De familie Kardashian-Jenner is terug en moet een aantal van hun moeilijkste uitdagingen tot nu toe aangaan. Na een gebroken hart spelen er vertrouwenskwesties en interpersoonlijke conflicten waardoor de familie uit elkaar dreigt te vallen.

Kim, Kourtney en Khloe moeten allemaal een aantal cruciale beslissingen nemen, zowel als ouders als individuen.

Seizoen 18 gaat op 27 september om 21.00 uur in première

Nu hun eenheid als familie wordt bedreigd en ze op onbekend terrein komen in hun leven, mag je niet missen wat er de komende tijd allemaal gaat gebeuren!

'The Bradshaw Bunch'

Gaat op 27 september om 22.00 uur in première

De legendarische quarterback en televisie-icoon Terry Bradshaw geeft ons een intiem kijkje in zijn leven. Bradshaw wordt 'The Greatest of All Time' genoemd, maar brengt zijn dagen tegenwoordig door omringd door de vrouwen in zijn meest begeerde positie: World's Greatest Dad. Als echtgenoot, vader en 'Papi' van The Bradshaw Bunch, helpt Terry zijn gezin bij de ups en downs van hun buitengewone leven. We zien een kant van Terry Bradshaw die we nog nooit eerder zagen!

'Botched'

Gaat op 25 september om 21.00 uur in première

In de zoektocht naar perfectie, kunnen de inspanningen van sommige mensen om hun uiterlijk te verbeteren tot verrassende - en vaak afschuwelijke - resultaten leiden. De wereldberoemde plastisch chirurgen Terry Dubrow en Paul Nassif repareren de schade en gebruiken hun vaardigheden om hun patiënten te helpen. Zie hoe Terry en Paul tijdens het zesde seizen dat in september verdergaat op E! weer talloze mislukte cosmetische ingrepen herstellen.