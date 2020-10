E! Entertainment Television: highlights november 2020

Schakel in november over op E! en vergaap je aan de beelden van een van de meeste spetterende avonden op de showbizz kalender.

Blijf daarna zitten voor de 'E! People's Choice Awards 2020' en ontdek wie de fans hebben gekozen als hun favoriete entertainers in de muziek-, tv-, film- en popcultuur.

THE E! PEOPLE'S CHOICE AWARDS 2020

E! Live From The Red Carpet op zondag 15 november om 1.00 uur. De 'E! People's Choice Awards 2020' op zondag 15 november om 3.00 uur.

CELEBRITY GAME FACE

Gaat op vrijdag 6 november om 22.00 uur in première

Kevin Hart en zijn vrouw Eniko keren terug als presentatoren van Celebrity Game Face, waarin drie teams met ieder twee beroemdheden deelnemen aan een belachelijk leuke en enorm vermakelijke spelavond. Tot de beroemde stellen behoren Terry Bradshaw en Rachel Bradshaw, Rob Schneider en Patricia Maya Schneider, Tracee Ellis Ross en Evan Ross, Meghan Trainor en Ryan Trainor, Victor Cruz en Karrueche Tran, en nog veel meer.

Ze strijden tegen elkaar vanuit hun eigen huis en spelen spellen als 'Big Facts'; waarbij de partners moeten raden welke persoonlijke en leuke feiten waar of niet waar zijn; 'Read My Lips', waarbij de partners zinnen moeten raden terwijl ze een koptelefoon met ruisonderdrukking dragen, en 'Booty Shake', waarbij de partners hun beste dansmoves moeten gebruiken om in seconden zoveel mogelijk ballen te legen uit een doos die om hun middel is gewikkeld.

Aan het einde van de avond krijgt elk koppel geld voor een goed doel naar keuze, maar slechts één team wint de felbegeerde 'Hart of a Champion'- trofee - een gouden beeld van baby Kevin Hart!

TOTAL BELLAS

Seizoen 6 gaat op zondag 29 november om 21.00 uur in première

De zussen Nikki en Brie Bella hebben hun leven en carrière samen opgebouwd, maar niets wat ze eerder hebben meegemaakt heeft hen (of de mannen in hun leven) erop voorbereid om op hetzelfde moment zwanger te zijn. De Bella Twins krijgen baby’s en ieders leven staat op het punt te veranderen!

DATING: NO FILTER

Seizoen 2B gaat op zondag 29 november om 22.00 uur en 22.30 uur in première

Bereid je voor op liefde en humor als uitgesproken comedians in 'Dating: No Filter' een hilarische blik werpen op singles die op een blind date gaan. Ga rustig achterover zitten voor hun bijzondere commentaar en de singels die hopen hun perfecte match te ontmoeten en de liefde te vinden. Van lachwekkende momenten tot hartverwarmende romantiek, bereid je voor op een goudeerlijke - en supergrappige - nieuwe kijk op de zoektocht naar de liefde.

KEEPING UP WITH THE KARDASHIANS

Seizoen 19 gaat verder op zondag om 21.00 uur

De familie Kardashian-Jenner is terug en moet een aantal van hun moeilijkste uitdagingen tot nu toe aangaan. Na een gebroken hart spelen er vertrouwenskwesties en interpersoonlijke conflicten waardoor de familie uit elkaar dreigt te vallen. Kim, Kourtney en Khloe moeten allemaal een aantal cruciale beslissingen nemen, zowel als ouders als individuen. Nu hun eenheid als familie wordt bedreigd en ze op onbekend terrein komen in hun leven, mag je niet missen wat er de komende tijd allemaal gaat gebeuren!

DR 90210

Gaat verder op vrijdag om 21.00 uur

Plastische chirurgie was lange tijd een door mannen gedomineerd vakgebied, waarbij slechts 15 procent van de chirurgen een vrouw was. Maar in Beverly Hills is er een nieuwe groep vrouwen die eeuwenoude schoonheidsnormen nieuw leven in blazen. Dr. Cat Begovic, Dr. Kelly Killeen, Dr. Michelle Lee en Dr. Suzanne Quardt zijn enkele van de beste vrouwelijke chirurgen in het land en gaan aan de slag bij de beroemdste postcode ter wereld. Van het verwijderen van overtollige huid en het weghalen van een derde borst tot een dubbele borstamputatie, deze vier artsen gebruiken hun opmerkelijke inzicht, vaardigheden en manieren om hun patiënten optimaal te begeleiden, van consult tot operatie en herstel.

THE BRADSHAW BUNCH

Gaat verder op zondag om 22.00 uur. De laatste aflevering is op 22 november.

De legendarische quarterback en televisie-icoon Terry Bradshaw geeft ons een intiem kijkje in zijn leven. Bradshaw wordt 'The Greatest of All Time' genoemd, maar brengt zijn dagen tegenwoordig door omringd door de vrouwen in zijn meest begeerde positie: World’s Greatest Dad. Als echtgenoot, vader en 'Papi' van The Bradshaw Bunch, helpt Terry zijn gezin bij de ups en downs van hun buitengewone leven. We zien een kant van Terry Bradshaw die we nog nooit eerder zagen!