E! Entertainment Television: highlights februari 2021

E! doet live verslag vanaf de rode loper tijdens de Golden Globe Awards editie 2020. Een awardshow waarbij alle grote namen uit de film- en televisiewereld aanwezig zijn.

Wij missen op de rode loper geen moment en besteden ruim aandacht aan de mooiste outfits van de sterren.

E! LIVE FROM THE RED CARPET: THE 2021 GOLDEN GLOBE AWARDS

Live op zondag 28 februari om 20.00 uur

CELEBRITY GAME FACE

Vrijdag om 22.00 uur.

Laatste aflevering van het seizoen op 12 februari

Kevin Hart en zijn vrouw Eniko presenteren 'Celebrity Game Face', waarin drie teams met ieder twee beroemdheden deelnemen aan een belachelijk leuke en enorm vermakelijke spelletjesavond. De teams strijden tegen elkaar vanuit hun eigen huis en spelen spellen als 'Big Facts'; waarbij de partners moeten raden welke persoonlijke en leuke feiten waar of niet waar zijn; 'Read My Lips', waarbij de partners zinnen moeten raden terwijl ze een koptelefoon met ruisonderdrukking dragen, en 'Booty Shake', waarbij de partners hun beste dansmoves moeten gebruiken om in seconden zoveel mogelijk ballen te legen uit een doos die om hun middel is gewikkeld. Aan het einde van de avond krijgt elk koppel geld voor een goed doel naar keuze, maar slechts één team wint de felbegeerde 'Hart of a Champion'-trofee - een gouden beeld van baby Kevin Hart!

TOTAL BELLAS

Seizoen 6 zondag om 21.00 uur.

Laatste aflevering van het seizoen op 14 februari

De zussen Nikki en Brie Bella hebben hun leven en carrière samen opgebouwd, maar niets wat ze eerder hebben meegemaakt heeft hen (of de mannen in hun leven) erop voorbereid om op hetzelfde moment zwanger te zijn. De Bella Twins krijgen baby’s en ieders leven staat op het punt te veranderen!

E! NEWS: DAILY POP

Dinsdag-zaterdag om 15.00 uur.

Laat Lilliana Vazquez, Victor Cruz en Scott Tweedie je elke ochtend op de hoogte brengen van het laatste entertainmentnieuws. Ze brengen je een niet te missen mix van het laatste celebritynieuws, de belangrijkste momenten uit de popcultuur en interviews met beroemdheden. Dit wil je niet missen!

NIGHTLY POP

Dinsdag-vrijdag om 23.00 uur.

Pas op Hollywood, Nightly Pop staat op jullie te wachten! Met de wildste en sappigste roddelverhalen van de afgelopen week, is 'Nightly Pop' dé bron voor al jouw entertainmentnieuws. Ongefilterd, onverwacht en altijd ongehoord. Stem deze maand af op E! om niets te missen!