Driedeligeserie 'Dynamo Beyond Belief' nieuw op Discovery

Foto: © Discovery Benelux 2020

Dynamo is terug en verrassender dan ooit. De beroemde illusionist en straatgoochelaar was een tijdje uit de running als gevolg van een voedselvergiftiging en artritis die een serieuze bedreiging vormde voor zijn carrière.

Maar tijdens zijn herstel heeft hij niet helemaal stilgezeten en vooral veel nieuwe opvallende trucs bedacht.

In de driedelige serie 'Dynamo Beyond Belief' zien we hoe hij deze uitvoert op verbaasde voorbijgangers over de hele wereld. Van Japan tot Mexico en van Rusland tot Dubai, overal vallen de monden weer open als hij bijvoorbeeld een geldbriefje dwars door een glazen fles duwt of een hoopje zand verandert in een berg krioelende insecten.

Tussen zijn fenomenale trucs door, krijgen we ook meer te horen over de periode dat hij ziek was en over zijn weg naar herstel. Zo leren we alle kanten van Dynamo kennen, behalve natuurlijk het geheim van zijn trucs!

'Dynamo Beyond Belief', vanaf vrijdag 2 oktober om 21.30 uur op Discovery.