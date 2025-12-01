DPG Media presenteert nieuwe koers en topstructuur

DPG Media heeft vandaag de nieuwe strategie en organisatiestructuur gepresenteerd, waarmee de transformatie na de overname van RTL Nederland officieel van start gaat.

Het mediabedrijf verschuift hiermee van een primair publishingbedrijf naar een geïntegreerd publishing én audiovisueel bedrijf.

Erik Roddenhof, CEO van DPG Media: 'Dit is het begin van een nieuw tijdperk voor onze organisatie. De nieuwe topstructuur is essentieel om onze ambitie te realiseren: leidend worden in streaming entertainment, digitale nieuwsvoorziening en consumentenadvies. Dat doen we met de beste verhalen en programma’s, aangeboden via gebruiksvriendelijke platformen, binnen ons onafhankelijk netwerk van kwalitatieve mediamerken.' Roddenhof benadrukt dat DPG Media alle mediatypes koestert: 'We blijven ook onze meer traditionele media ontwikkelen om ze relevant en toegankelijk te houden voor zowel de consument als de adverteerder.'

Drie business units voor maximale slagkracht

Om schaalvoordelen te benutten en flexibeler in te spelen op de veranderende behoeften van streamers, kijkers, luisteraars, lezers en adverteerders, wordt de organisatie per 1 december opgedeeld in drie business units: Audio & Video, Nieuwsmedia & Magazines en Online Services. Deze worden ondersteund door centrale afdelingen als Advertising, Technology en Staf.

1. Audio & Video

Deze business unit wordt geleid door Sven Sauvé die eindverantwoordelijk is voor de twee lokale Audio & Video-organisaties in België en Nederland. De focus ligt op het ontwikkelen van een succesvolle, leidende streamingdienst met de beste lokale series en programma’s. Dirk Lodewyckx geeft leiding aan de Audio & Video-directie in België en wordt eveneens verantwoordelijk voor de Radio-organisatie in zowel België als Nederland. Peter van der Vorst krijgt in de video-organisatie de overall verantwoordelijkheid voor content en programmering in België en Nederland, waarbij de lokale verankering wordt gewaarborgd door twee contentdirecteuren in beide landen. Davy Parmentier wordt directeur content in België.

Het spreekt voor zich dat de nieuwe structuur geen impact zal hebben op het Vlaamse karakter van merken als VTM. Integendeel, de focus blijft liggen op het maken van typisch Vlaamse content. ​

Dirk Lodewyckx, CEO VTM - Qmusic - JOE: 'Natuurlijk gaan wij de Vlaamse kwalitatieve content blijven aanbieden die de kijkers van ons verwachten. Dat is wat ons onderscheidt in de huidige uitdagende markt. De samenwerking met Nederland biedt vooral kansen om sterker te staan op het vlak van technologie, innovatie en schaalvoordelen, zonder de eigenheid van onze Vlaamse merken uit het oog te verliezen.'

2. Nieuwsmedia & Magazines

Bert Willemsen wordt eindverantwoordelijk voor deze unit. De ambitie is om in België en Nederland te groeien in dagelijks gebruik, digitale abonnees en advertentie-inkomsten. Dit is cruciaal om de toekomst van de redacties te waarborgen en structureel bij te dragen aan een rijk en pluriform medialandschap. Binnen Nederland neemt Kamilla Leupen de nieuwsmedia onder haar hoede en blijft Joyce Nieuwenhuijs verantwoordelijk voor de magazines. In België worden de nieuwsmedia geleid door Nicholas Lataire.

3. Online Services

Deze business unit, geleid door Felix Tenniglo, richt zich op de groei van online service-merken die consumenten begeleiden, adviseren en inspireren bij grote of complexe uitgaven. Ook Special Interest Media (SIM), zoals Tweakers en vtwonen, wordt hierin opgenomen om het aanbod te verbreden.

Advertisingorganisatie: drie sales huizen en één leidend inkoopplatform

DPG Media heeft de ambitie om Ad Manager uit te bouwen tot hét leidende advertentie inkoopplatform voor alle kwalitatieve media (display, video en audio) in België en Nederland. De advertisingorganisatie werkt met drie losse saleshuizen in België en Nederland die onderling samenwerken en rapporteren aan de desbetreffende business unit-directeuren. Het salesteam van Radio in Nederland integreert in Ad Alliance onder leiding van Ton Rozestraten. Barbara Hazenberg stuurt de publishing advertising (print & digital) in Nederland aan en Wim Jansen leidt de Belgische advertising-activiteiten.

De nieuwe topstructuur geldt vanaf 1 december. De business units zullen de plannen en de daarbij horende teams verder uitwerken, waarbij de benodigde medezeggenschapstrajecten zorgvuldig worden doorlopen.