Donnie en Anita Doth lanceren speciale housetrack voor Netflix serie 'Dirty Lines'

Rapper Donnie en Anita Doth lanceren een ultieme housetrack ter ere van de nieuwe Nederlandse Netflix serie 'Dirty Lines'. Het nummer 'Vieze Belletjes' en de bijbehorende videoclip zijn speciaal voor de serie geproduceerd en nemen ons toepasselijk mee terug naar de muziek uit naar de jaren '80.

Het is de eerste keer dat de twee artiesten samenwerken. ‘Vieze Belletjes’ is vanaf vandaag beschikbaar op alle streamingdiensten en op YouTube.

Donnie: 'Ik vind het heel vet dat ik speciaal voor de release van de nieuwe Netflix serie 'Dirty Lines' een track heb mogen maken. Ik heb gespeeld met verschillende elementen uit de serie, de jaren '80 en de legendarische tijd van de RoXY. Genoeg inspiratie om de ultieme housetrack te kunnen creëren. En dan heb ik dit ook nog mogen doen met dé house sensaties uit die tijd, Anita Doth en Tony Scott. Een hele coole ervaring. Ik kan echt niet wachten tot de fans de track kunnen horen en de serie kunnen zien.'

Over 'Dirty Lines'

Het verhaal van 'Dirty Lines' begint anno 1987 in Amsterdam, een tijd waarin de Nederlandse samenleving snel veranderde. Psychologiestudente Marly Salomon (Joy Delima) start met een bijbaantje bij een gloednieuw bedrijf: Teledutch. Het telecombedrijf, opgericht door de broers Frank (Minne Koole) en Ramon Stigter (Chris Peters), is Europa’s eerste onderneming in sekstelefoonlijnen. Binnen no-time verdienen Frank en Ramon geld als water en wordt Marly volledig meegezogen in deze wilde en snelle transformatie.

De zesdelige serie over de opkomst van de sekslijnen in Amsterdam brengt ons terug naar de jaren '80, naar de hoogtijdagen van de RoXY en het vrije leven vol drugs, seks en muziek.

'Dirty Lines' is vanaf 8 april exclusief en wereldwijd te zien op Netflix.