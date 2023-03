Dit zijn de 'Kids' Choice Awards' winnaars

Nickelodeon Kids' Choice Awards 2023 was gevuld met extreme stunts, illusies en trucs. De Nickelodeon Kids' Choice Awards 2023 werden gepresenteerd door Nate Burleson en Charli D'Amelio en bevatten onder meer een spetterend openingsoptreden van Bebe Rexha.

Daarnaast ook speciale onderscheidingen voor Adam Sandler en Optimus Prime van Transformers; exclusieve teaserclips van langverwachte speelfilms; optredens van hedendaagse topsterren; en spannende verrassingen die de favoriete tv-shows, films, muziek en meer van de fans onthullen.

Hoogtepunten van Nickelodeon 'Kids' Choice Awards 2023' zijn onder andere:

1. Opening dance medley met Burleson, D'Amelio en content creators Michael Le en Markell Washington, met de grootste dans trends van het jaar, met als hoogtepunt een optreden van Bebe Rexha van haar hit 'I'm Good (Blue)'.

2. Speciale King of Comedy Silver Blimp gegeven aan Adam Sandler voor zijn succesvolle carrière in komedie als acteur, schrijver, producent, komiek en muzikant in de afgelopen 30 jaar, geaccepteerd vanaf een gigantische troon op het KCA podium voordat hij bekleed werd in Nickelodeon's iconische Slime;



3. Een optreden van 'California Breeze', door Lil Baby, van zijn derde studioalbum It's Only Me, samen met zijn kinderen;



4.Melissa McCarthy geslijmde door haar The Little Mermaid co-stars Awkwafina en Halle Bailey, in een dunk tank gevuld met meer dan 1,500 gallons slijm;

5. Lifetime Achievement Award gegeven aan Transformers' heldhaftige leider van de Autobots, Optimus Prime, uitgereikt door Pete Davidson, Dominique Fishback en Anthony Ramos, castleden van de aankomende sciencefiction-actiefilm Transformers: Rise of the Beasts;

6. Een drumsolo met Lil Uzi Vert en het 8-jarige drumwonder Justin Wilson II, totdat slijm in actie kwam voor een rommelige verrassing;

7. Touwtrekken met WWE supersterren Becky Lynch, Bianca Belair en The New Day (Kofi Kingston, Xavier Woods alias Austin Creed en Big E);

8. Exclusieve teaserclips van de fantasy-film Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, gepresenteerd door de castleden Chris Pine en Michelle Rodriguez; en de CG-geanimeerde superheldenfilm Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem, gepresenteerd door Seth Rogen en de stemcast Micah Abbey (Donatello), Shamon Brown Jr. (Michelangelo), Nicolas Cantu (Leonardo), en Brady Noon (Raphael), beide afgesloten met ultieme slijm fontein;9. Een eerste blik op Monster High 2, een vervolg op de live-action film musical gebaseerd op de iconische Mattel franchise over de kinderen van beroemde monsters en wezens;

10. Nate Burleson en Charli D'Amelio, versterkt door hun families op het podium, voor een grote finale slijm fontein;

11. Optredens van beroemdheden als Landon Barker, Bella Poarch, Dove Cameron, Miranda Cosgrove, Dixie D'Amelio, Dwayne Johnson, Keegan-Michael Key, Peyton List, Jenna Ortega, MrBeast, Olivia Rodrigo, Kelly Rowland, Lilly Singh, SeanDoesMagic en meer;

12. En optredens van Nickelodeon talent: That Girl Lay Lay (That Girl Lay Lay); Miia Harris, Nayah Damasen, Ceci Balagot en Case Walker (Monster High The Movie); Jack Griffo en Kira Kosarin (The Thundermans); en Young Dylan (Tyler Perry's Young Dylan), die zijn gloednieuwe single, 'I Just Wanna', geproduceerd door Jermaine Dupri.

Dit zijn de winnaars van de Nickelodeon Kids' Choice Awards 2023:

TELEVISIE:

1. FAVORIETE KINDER TV-SHOW

The Fairly OddParents: Fairly Odder

2. FAVORIETE FAMILIE TV-SHOW

Wednsday

3. FAVORIETE REALITY SHOW

MasterChef Junior

4. FAVORIETE ANIMATIESHOW

SpongeBob SquarePants

5. FAVORIETE VROUWELIJKE TV-STER (KINDEREN)

Olivia Rodrigo (Nini, High School Musical: The Series)

6. FAVORIETE MANNELIJKE TV-STER (KINDEREN)

Joshua Bassett (Ricky, High School Musical: The Musical: The Series)

7. FAVORIETE VROUWELIJKE TV-STER (FAMILIE)

Jenna Ortega (Wednesday Addams, Wednesday)

8. FAVORIETE MANNELIJKE TV-STER (FAMILIE)

Finn Wolfhard (Mike Wheeler, Stranger Things)

FILM:

1. FAVORIETE FILM

Sonic the Hedgehog 2

2. FAVORIETE FILMACTRICE

Millie Bobby Brown (Enola Holmes, Enola Holmes 2)

3. FAVORIETE FILMACTEUR

Dwayne Johnson (Black Adam/Teth-Adam, Black Adam)

4. FAVORIETE ANIMATIEFILM

Minions: The Rise of Gru

5. FAVORIETE STEM UIT EEN ANIMATIEFILM (MANNELIJK)

Dwayne Johnson (Krypto, DC League of Super-Pets)

6. FAVORIETE STEM UIT EEN TEKENFILM (VROUWELIJK)

Selena Gomez (Mavis, Hotel Transylvania: Transformania)

MUSIC:

1. FAVORIETE ALBUM

'Midnights (3am Edition)'- Taylor Swift

2. FAVORIETE VROUWELIJKE ARTIEST

Taylor Swift

3. FAVORIETE MANNELIJKE ARTIEST

Harry Styles

4. FAVORIETE MUZIEKGROEP

BTS

5. FAVORIETE NUMMER

'As It Was'- Harry Styles

6. FAVORIETE MUZIEKSAMENWERKING

'Sweetest Pie'- Megan Thee Stallion, Dua Lipa

7. FAVORIETE DOORBRAAKARTIEST

Dove Cameron

8. FAVORIETE SOCIALE MUZIEKSTER

Bella Poarch

9. FAVORIETE WERELDWIJDE MUZIEKSTER

Harry Styles (UK)

ANDERE CATEGORIEËN:

1. FAVORIETE VROUWELIJKE SCHEPPER

Charli D'Amelio

2. FAVORIETE MANNELIJKE MAKER

MrBeast

3. FAVORIETE SOCIALE MEDIA FAMILIE

Ninja Kidz TV

4. FAVORIETE VROUWELIJKE SPORTSTER

Serena Williams

5. FAVORIETE MANNELIJKE SPORTSTER

LeBron James

6. FAVORIETE VIDEOGAME

Minecraft

7. FAVORIETE CELEBRITY HUISDIER

Olivia Benson Swift

8. FAVORIETE BOEK

Harry Potter Book Series

9. FAVORIETE STER NEDERLAND

Stefania

10. FAVORIETE STER BELGIE

Romelu Lukaku

11. FAVORIETE FAMILIE NEDERLAND

Familie Bellinga