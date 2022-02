Dit jaar elke week nieuwe films op Netflix

Inspiratie nodig voor je volgende movie night? Bij Netflix zit je altijd goed: of je nou zin hebt om te lachen, huilen, schreeuwen of juichen, voor elke stemming heeft de streamingdienst het hele jaar door elke week nieuwe films met een sterrencast.

Hou je vast voor bloedstollende actie met Ryan Gosling en Chris Evans in 'The Grey Man', of een episch sciencefiction avontuur met Halle Berry in 'The Mothership'. Keer terug naar de plaats delict met Daniel Craig in 'Rian Johnson’s Knives Out 2', en met Millie Bobby Brown en Henry Cavill in 'Enola Holmes 2'. Ga klaarzitten voor een dubbele feature met Adam Sandler ('Hustle and Spaceman') en Jamie Foxx ('Day Shift' en 'They Cloned Tyrone'), of barst uit in lachen met komische duo's Jonah Hill en Eddie Murphy ('You People'), Kevin Hart en Mark Wahlberg ('Me Time'), en een stop-motion-reünie met Jordan Peele en Keegan-Michael Key ('Wendell & Wild').

Films waar je met het hele gezin van kunt genieten; waan je weer kind met Ryan Reynolds, Jennifer Garner, Mark Ruffalo en Zoe Saldaña in 'The Adam Project'. Maak een fantastische reis met de animatiefilm 'The Sea Beast', of beleef avonturen met Jason Momoa in 'Slumberland' en met Charlize Theron en Kerry Washington in 'The School for Good and Evil'. Zing mee met Lashana Lynch en Emma Thompson in Roald Dahl's 'Matilda'.

Zin in lekkere films van eigen bodem? Zwijmel weg bij Bo Maerten, Maurits Delchot en Victoria Koblenko in 'F*ck de Liefde 2'. Ontdek de queer scene van Amsterdam met Hanna van Vliet en Thorn de Vries in 'ANNE+', of zet je schrap voor de eerste Nederlandse actiefilm met Géza Weisz en Holly Mae Brood in 'The Takeover'.

Geniet van het laatste werk van je favoriete filmmakers Judd Apatow, Noah Baumbach, Scott Cooper, Edward Berger, Niki Caro, Guillermo Del Toro, Sally El Hosaini, Kim Farrant, Paul Feig, John Lee Hancock, Jean-Pierre Jeunet, Louis Leterrier, Tobias Lindholm, Richard Linklater, Tyler Perry, Anthony Russo, Joe Russo, Nora Twomey en George C. Wolfe. Of laat je verrassen door het regiedebuut van Kenya Barris, JJ Perry, Dev Patel, Carrie Cracknell, Matthew Reilly en Millicent Shelton.

Dus, pop die popcorn, maak het jezelf gemakkelijk met je favoriete sterren - Christian Bale, John Boyega, Jessica Chastain, Don Cheadle, Lily Collins, Emma Corrin, Colman Domingo, Adam Driver, Colin Firth, Greta Gerwig, Henry Golding, Dakota Johnson, Mila Kunis, Queen Latifah, Jennifer Lopez, Anthony Mackie, Carey Mulligan, Jack O'Connell, Regé-Jean Page, Teyonah Parris, Jesse Plemons, Florence Pugh, Noomi Rapace, Eddie Redmayne, Chris Rock, Jason Segel, Rebel Wilson - en maak er een top filmavond van.