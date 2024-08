Dit heeft Prime Video in september op het programma staan

In hun laatste 'Grand Tour'-avontuur negeren Jeremy Clarkson, Richard Hammond en James May de instructies van Mr. Wilman en gaan ze naar Zimbabwe in drie auto's die ze altijd al wilden bezitten, een Lancia Montecarlo, een Ford Capri 3-liter en een Triumph Stag, voor een verbluffende roadtrip door prachtige en soms uitdagende landschappen die leidt naar een emotionele ontknoping op een vreemd vertrouwd eiland.

THE GRAND TOUR: ONE FOR THE ROAD

13 SEPTEMBER

GOOD LUCK GUYS: OVERLEVEN ZONDER FILTER S2

19 SEPTEMBER

Na het succesvolle eerste seizoen van dit realityprogramma neemt presentator Robbert Rodenburg de kijkers mee terug naar een tropisch oord waar nieuwe duo’s de strijd met elkaar én met zichzelf aangaan. Ontdaan van alle luxe en rijkdom proberen twaalf influencers hun innerlijke survivor te vinden. Lukt het ze te leven, zonder alles wat ze thuis voor lief nemen zoals hun telefoon, internet en beautyproducten? Welke influencer is in staat om daadwerkelijk te overleven zonder filter?

COURTOIS: THE RETURN OF THE NUMBER 1

20 SEPTEMBER

In een nooit eerder vertoond portret en exclusieve behind-the-scenes access, Courtois: The Return of the Number 1 toont Thibaut Courtois' verbazingwekkende inspanningen om het beslissende deel van het seizoen te kunnen halen: de onzekerheid van het ondergaan van een operatie, de druk om terug te keren op het hoogste niveau, zijn dagelijks leven met Mishel, zijn kinderen, zijn familie en vrienden en zijn drukke agenda als zakenman. Een seizoen vol onverwachte wendingen en emotionele momenten die de hoogtepunten uit zijn carrière laten zien.

