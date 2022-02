Disney+-serie lanceert de nieuwe comedyserie 'Life & Beth' met Amy Schumer

Disney+ onthult een eerste blik op de originele komedieserie 'Life & Beth' die binnenkort exclusief bij Star op Disney+ gestreamd kan worden. Amy Schumer schittert in de hoofdrol in de 10-delige serie en is ook uitvoerend producent.

'Life & Beth' vertelt het verhaal van Beth (Amy Schumer, 'Trainwreck', 'I Feel Pretty'), een vrouw wiens leven er op papier best goed uitziet. Iedereen met wie ze opgroeide kijkt naar haar op, ze verdient goed de kost als wijndistributeur, heeft een langdurige relatie met een succesvolle man en woont in Manhattan. Wanneer een onverwacht incident Beth dwingt zich met haar verleden bezig te houden, verandert haar leven voorgoed. Via flashbacks naar haar tienerjaren begint Beth te leren hoe ze is geworden wie ze is en wie ze wil worden. We volgen Beth op haar pad om een grootser, moediger en authentieker leven op te bouwen waarbij ze leert zichzelf uit te drukken en op een bewuste manier te leven. Een reis doorheen het verleden is een sterke bron van trauma, humor en vooruitgang.

'Life & Beth' is geschreven, geregisseerd, en uitvoerend geproduceerd door Amy Schumer. Kevin Kane, Daniel Powell en Ryan McFaul dienen ook als uitvoerend producenten. In de serie schitteren ook Michael Cera, Susannah Flood en Violet Young. Gaststerren zijn Kevin Kane, Yamaneika Saunders, Laura Benanti, Larry Owens, Michael Rapaport, Rosebud Baker en LaVar Walker.