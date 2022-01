Disney+ Original komedieserie 'How I Met Your Father' gaat in maart in première

Disney+ heeft aangekondigd dat de langverwachte Original komedieserie 'How I Met Your Father' met de eerste twee afleveringen op 9 maart op Disney+ in première gaat bij Star.

In de nabije toekomst vertelt Sophie (Hilary Duff) haar zoon het verhaal over hoe ze zijn vader ontmoette: een verhaal dat ons terugkatapulteert naar het jaar 2021 waarin Sophie en haar hechte groep vrienden uitzoeken wie ze zijn, wat ze uit het leven willen halen en hoe ze verliefd kunnen worden in het tijdperk van dating apps en grenzeloze opties.

'How I Met Your Father' is geschreven door Isaac Aptaker en Elizabeth Berger. Uitvoerend producenten voor 'How I Met Your Father' zijn Aptaker, Berger, Carter Bays, Craig Thomas, Pam Fryman, en Adam Londy. Duff werkt als producent. 'How I Met Your Father' is een productie van 20th Television.

In de serie zien we Hilary Duff, Christopher Lowell, Francia Raisa, Tom Ainsley, Tien Tran, Suraj Sharma aan het werk, net als terugkerende sterren Kim Cattrall, Daniel Augustin, Ashley Reyes en Josh Peck.