Disney+ onthult first looks, exclusieve beelden en nieuwe trailers

Ter viering van Disney+ Day, de tweede verjaardag van het streamingplatform Disney + gaan er niet alleen meer dan 25 nieuwe series, specials en films in première, maar werden ook tientallen eerste beelden, nieuwe trailers, en exclusieve clips van The Walt Disney Company's studio's onthuld, die de ongelooflijke omvang van de content die komende jaren naar Disney+ komt laten zien.

Bovendien werden Disney+ abonnees getrakteerd op heel wat gloednieuwe content van elk van de grote merken op de service: Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic en Star.



De aankondigingen, met Originals die van TWDC’s contentstudio's naar Disney+ komen, omvatten:

Disney

- 'Cheaper by the Dozen': Gabrielle Union en Zach Braff kondigen aan dat hun herwerking van de populaire familiekomedie ‘Cheaper by the Dozen’ in maart 2022 naar Disney+ komt. 'Disenchanted': Sterren Amy Adams en Patrick Dempsey delen dat ‘Disenchanted’, het vervolg op de hitfilm ‘Enchanted’, in de herfst van 2022 exclusief op Disney+ zal kunnen worden gestreamd.

- 'Het Leven van een Loser': Schrijver en producent Jeff Kinney onthult gloednieuwe key art voor ‘Het Leven van een Loser. Het geanimeerde avontuur is vanaf 3 december 2021 te streamen op Disney+.

- 'Rodrick Rules': Jeff Kinney kondigt aan dat er een tweede animatiefilm van de ‘Diary of a Wimpy Kid’-boekenserie naar Disney+ komt. ‘Rodrick Rules’ zal in 2022 op Disney+ in première gaan.

- 'Chip ‘n Dale: Rescue Rangers': John Mulaney en Andy Samberg, sterren van de aankomende hybride live-action/CG animatiefilm gebaseerd op ieders favoriete geanimeerde eekhoorntjes, onthullen teaser art voor de nieuwe film die in het voorjaar van 2022 op Disney+ kan worden gestreamd.

- 'The Beatles: Get Back' waarin de legendarische band 'I've Got a Feeling' uitvoert. Het evenement, dat drie avonden duurt, gaat op de streamingservice Disney+ van start op 25 november 2021.

- 'Better Nate Than Ever': Gebaseerd op het boek van Tim Federle, zal ‘Better Nate Than Ever’ in het voorjaar van 2022 in première gaan op Disney+. In het komische avontuur schitteren Aria Brooks, Joshua Bassett, Michelle Federer en nieuwkomer Rueby Wood als Nate, met Norbert Leo Butz en Lisa Kudrow.

- 'Hocus Pocus 2': Bette Midler, Sarah Jessica Parker en Kathy Najimy zullen opnieuw tekeer gaan als de Sanderson Sisters in ‘Hocus Pocus 2’, het vervolg op Disney's Halloween cultklassieker dat in de herfst van 2022 exclusief op Disney+ in première gaat.

- 'Pinocchio': Geïnspireerd op Disney’s animatieklassieker combineert deze hervertelling, geregisseerd door Robert Zemeckis, live action en visuele effecten met sterren als Tom Hanks, Cynthia Erivo, Luke Evans en de stemmen van Benjamin Evan Ainsworth, Joseph Gordon-Levitt, Keegan-Michael Key en Lorraine Bracco. ‘Pinocchio’ gaat in het najaar van 2022 in première op Disney+.

- 'The Ice Age Adventures of Buck Wild': Simon Pegg is terug als Buck in ‘The Ice Age Adventures of Buck Wild’, een gloednieuwe film die op 28 januari 2022 op Disney+ in première gaat.

- 'Sneakerella': Trek je schoenen aan en droom groot met de nieuwe trailer voor de Disney+ Original Movie ‘Sneakerella’. De film speelt zich af in de avant-garde street-sneaker subcultuur van New York City en geeft een gender-flipped draai aan het sprookje van - ‘Assepoester’. ‘Sneakerella’ gaat exclusief op Disney+ in première op 18 februari 2022.

- 'The Proud Family: Louder and Prouder': Het is tijd om luid te worden met de Prouds in de trailer van ‘The Proud Family: Louder and Prouder’. De nieuwe serie, gebaseerd op de Disney Channel-serie uit 2000, begint te streamen in februari 2022.

- 'High School Musical: The Musical: The Series': Liefde geeft ruim baan buiten de gangen van East High. Seizoen drie van de show zal de personages volgen naar het kamp voor een zomer van kampvuren, romances en avondklokvrije nachten.

- 'The Spiderwick Chronicles': Disney+ kondigde een nieuwe serie ‘The Spiderwick Chronicles’ aan, een modern coming-of-age verhaal gecombineerd met fantasie en avontuur. De serie, gebaseerd op de best-selling boeken, volgt de Grace familie - tweelingbroers Jared en Simon, hun zus Mallory en moeder Helen - wanneer ze hun intrek nemen in hun vervallen voorouderlijk huis en beginnen met het ontrafelen van een duister mysterie over hun betovergrootoom die ooit de geheime feeënwereld ontdekte, die parallel aan hun eigen wereld bestaat.

- 'Baymax': Check in met ieders favoriete gezondheidszorgmetgezel in een trailer voor zijn nieuwe Disney+ Original Series. ‘Baymax’, de allereerste animatieserie van Walt Disney Animation Studios, begint exclusief met streamen op Disney+ in de zomer van 2022.

- 'Zootopia+': Ga terug naar de snelle zoogdierenmetropool Zootopia met nieuwe concept art van The Walt Disney Animation Studios' ‘Zootopia+’, een nieuwe serie shorts die in 2022 naar Disney+ komt.

- 'Tiana': Walt Disney Animation Studios kondigde aan dat Stella Meghie (‘The Photograph’) regisseur en schrijver wordt van de nieuwe musicalserie ‘Tiana’ die in 2023 naar Disney+ komt. In de serie gaat Tiana op weg naar een groot nieuw avontuur als de pas gekroonde prinses van Maldonia, maar een roeping naar haar verleden in New Orleans ligt niet ver achter haar.

- 'Disney Intertwined' ('Entrelazados'): ‘Disney Intertwined’ (‘Entrelazados’), de eerste Disney+ Original Serie geproduceerd in Latijns-Amerika, is vanaf nu beschikbaar op de streamingdienst. In de serie is Allegra bereid om het verleden te veranderen om haar droom te bereiken.

Pixar

Bekijk de ‘Pixar 2021 Disney+ Day Special’ op Disney+ om te zien hoe Pete Docter Disneyfans meeneemt achter de schermen van de Pixar Animation Studios om te kijken naar enkele van hun aankomende projecten voor Disney+.

- 'Cars on the Road': Larry the Cable Guy onthult de titel van Pixar's aankomende ‘Cars’ serie: ‘Cars on the Road’. Ga mee met Takel en Bliksem McQueen in deze roadtrip vol plezier dwars door de Verenigde Staten, die in 2022 gestreamd kan worden.

Pete Docter kondigt een exclusieve kijk achter de schermen van Pixar aan in twee gloednieuwe documentaires die in 2022 naar Disney+ komen. Deze documentaires zullen kijkers meer inzicht geven in hoe ‘Turning Red’ en ‘Lightyear’ tot stand kwamen.

- 'Win or Lose': Regisseurs Michael Yates en Carrie Hobson onthullen concept art voor Pixar's allereerste originele langspeelanimatieserie ‘Win or Lose’, die in 2023 naar Disney+ komt. Elke 20 minuten durende aflevering van ‘Win or Lose’ belicht het perspectief van een ander personage uit een softbalteam aan de middelbare school dat zich voorbereidt op hun kampioenswedstrijd.

Marvel

Om de MCU op Disney+ te vieren, stream je nu op Disney+ 'Marvel Studios' 2021 Disney+ Day Special', waarin abonnees sneak peeks kunnen ontdekken van de volgende series van Marvel Studios die naar de service komen, waaronder:

- 'Hawkeye' dat zich afspeelt in het New York van na de blip, waar Clint Barton, alias Hawkeye, een ogenschijnlijk eenvoudige missie heeft: voor Kerstmis terug zijn bij zijn familie. Maar wanneer een bedreiging uit zijn verleden opduikt, werkt Hawkeye met tegenzin samen met de 22-jarige vaardige boogschutter Kate Bishop om een criminele samenzwering te ontrafelen. In de serie spelen Jeremy Renner, Hailee Steinfeld, Vera Farmiga, Fra Fee, Tony Dalton en nieuwkomer Alaqua Cox. Afleveringen worden geregisseerd door uitvoerend producent Rhys Thomas en regisseursduo Bert & Bertie; uitvoerend producent Jonathan Igla is hoofdschrijver. De serie gaat 24 november 2021 in première.

- 'Moon Knight': Een nieuwe avonturenserie met een complexe burgerwacht die lijdt aan een dissociatieve identiteitsstoornis. De meerdere identiteiten die in hem leven vinden zichzelf terug in een dodelijke oorlog van de goden tegen de achtergrond van het moderne en oude Egypte. 'Moon Knight’ wordt geregisseerd door uitvoerend producent Mohamed Diab; Jeremy Slater is hoofdschrijver. De serie komt in 2022 naar Disney+.

- 'She-Hulk': Tatiana Maslany is te zien als She-Hulk/Jennifer Walters, een advocate die gespecialiseerd is in bovenmenselijk georiënteerde rechtszaken. 'She-Hulk' zal een groot aantal Marvel-personages verwelkomen in de serie, waaronder de Hulk, gespeeld door Mark Ruffalo, en de Abomination, gespeeld door Tim Roth. Deze nieuwe komedieserie die in 2022 naar Disney+ komt, wordt geregisseerd door uitvoerend producent Kat Coiro met Anu Valia die ook regisseert. Uitvoerend producent Jessica Gao fungeert als hoofdschrijver.

- Ms. Marvel stelt Kamala Khan voor, een 16-jarige Pakistaanse Amerikaanse uit Jersey City. Ze is een ambitieuze kunstenares, een fervent gamer en een fanatieke auteur van fanfictie. Ze is een grote fan van de Avengers en vooral van Captain Marvel. Maar Kamala heeft altijd geworsteld met het vinden van haar plaats in de wereld, totdat ze superkrachten krijgt net als de helden waar ze altijd tegenop heeft gekeken. Iman Vellani speelt de rol van Kamala Khan, ook bekend Ms. Marvel. De serie wordt geregisseerd door uitvoerend producenten Adil El Arbi & Bilall Fallah, Meera Menon en Sharmeen Obaid-Chinoy, met uitvoerend producent Bisha K. Ali als hoofdschrijver.

Daarnaast kondigde Marvel Studios nieuwe projecten aan en onthulde logo's voor haar toekomstige series, waaronder:

- 'Echo': een serie met in de hoofdrol Alaqua Cox als Maya Lopez, die geïntroduceerd zal worden in 'Hawkeye’.

- 'Ironheart': een serie met in de hoofdrol Dominique Thorne als Riri Williams, een geniale uitvinder die het meest geavanceerde harnas maakt sinds Iron Man.

- 'Agatha: House of Harkness': een serie met in de hoofdrol Kathryn Hahn als haar personage uit WandaVision. Jac Schaefer keert terug als uitvoerend producent en hoofdschrijver.

- 'Secret Invasion': een serie met in de hoofdrollen Samuel L. Jackson als Nick Fury en Ben Mendelsohn als de Skrull Talos - personages die elkaar voor het eerst ontmoetten in ‘Captain Marvel’. Deze cross-over comic serie laat een factie van vormveranderende Skrulls zien die al jaren de Aarde infiltreren.

- 'The Guardians of the Galaxy Holiday Special': een special geschreven en geregisseerd door ‘Guardians of the Galaxy’-veteraan James Gunn.

- 'X-MEN '97': een animatieserie van Marvel Studios die nieuwe verhalen verkent in de iconische jaren '90-tijdlijn van de originele serie. Beau DeMayo is uitvoerend producent en hoofdschrijver.

- 'What If...?' (Seizoen 2): het tweede seizoen van de fan-favoriete animatieserie. Nadat hij de Guardians of the Multiverse heeft ingeschakeld om Infinity Ultron te stoppen, keert The Watcher terug in seizoen 2 van ‘What If...?’ om nieuwe helden te ontmoeten en meer vreemde nieuwe werelden te verkennen in het steeds groter wordende Multiverse van de MCU. Geregisseerd door uitvoerend producent Bryan Andrews met uitvoerend producent AC Bradley als hoofdschrijver.

- 'Spider-Man: Freshman Year': een animatieserie die Peter Parker volgt op zijn weg om Spider-Man te worden in de MCU, met een reis zoals we die nog nooit gezien hebben en een stijl die de vroege stripverhalen van het personage viert. Uitvoerend producent Jeff Trammel is de hoofdschrijver.

- 'I Am Groot': een serie originele kortfilms over de gloriedagen van Baby Groot toen hij opgroeide, en in de problemen kwam, tussen de sterren. Geregisseerd door uitvoerend producent Kirsten Lepore.

- 'Marvel Zombies': een animatieserie van Marvel Studios waarin het Marvel-universum wordt gereconstrueerd en een nieuwe generatie helden de strijd aanbindt met een zich steeds verder verspreidende zombieplaag. Geregisseerd door uitvoerend producent Bryan Andrews.

Lucasfilm

- 'Willow': Vanaf de set van de aankomende Lucasfilm-serie ‘Willow’, introduceert Warwick Davis de cast, waaronder Ruby Cruz (‘Mare of Easttown’), Erin Kellyman (‘The Falcon and The Winter Soldier’), Ellie Bamber (‘The Serpent’), Tony Revolori (‘Spider-Man: No Way Home’), Amar Chadha Patel (The Third Day’) en Dempsey Bryk (‘The Birch’). ‘Willow’ gaat in 2022 exclusief op Disney+ in première.

- 'Obi-Wan Kenobi': Ewan McGregor (Obi-Wan Kenobi) en regisseur Deborah Chow delen een exclusieve kijk op de serie met beelden van achter de schermen en concept art. De Disney+ Original Serie ‘Obi-Wan Kenobi’ gaat in 2022 in première op Disney+.

- 'Under the Helmet: The Legacy of Boba Fett': Vier de oorsprong en erfenis van Star Wars' legendarische premiejager, Boba Fett, in een speciale clip voor ‘Under the Helmet: The Legacy of Boba Fett’, nu te streamen op Disney+.

National Geographic

- 'Welcome to Earth': Ontdek de grootste wonderen van de aarde met Will Smith op een buitengewoon, once-in-a-lifetime avontuur rond de wereld in de nieuwe trailer voor ‘Welcome to Earth’, de zesdelige original serie van National Geographic die op 8 december 2021 te zien is op Disney+.

- 'America The Beautiful': Bezoek de weidse horizonten, de amberkleurige golven van graan en de paarse bergmajesteiten in de nieuwe trailer voor ‘America The Beautiful’, een nieuwe zesdelige serie die in 2022 op Disney+ wordt gestreamd.

- 'Limitless with Chris Hemsworth': Zie Chris Hemsworth het volledige potentieel van het menselijk lichaam ontdekken in het trailerdebuut voor ‘Limitless with Chris Hemsworth’. De zesdelige Disney+ Original Serie van National Geographic begint met streamen in 2022.

Star

De volgende titels van 20th Century Studios zullen in 2022 debuteren op Disney+ onder het Star-merk in internationale markten, op Hulu in de VS en Star+ in Latijns-Amerika.

- 'Rosaline': Een frisse komische draai aan Shakespeare's ‘Romeo & Juliet’ waarin het klassieke liefdesverhaal wordt verteld vanuit het perspectief van Juliet's nicht Rosaline ... die toevallig ook Romeo's ex-vriendin is. Met Kaitlyn Dever in de hoofdrol en geregisseerd door Karen Maine, gaat de film in 2022 in première.

- 'The Princess': Een actiefilm die zich afspeelt in een sprookjeswereld. Joey King speelt de hoofdrol van een jonge royal die zich meer op haar gemak voelt met een zwaard dan een tiara en haar koninkrijk moet redden van meedogenloze huurlingen. De film, geregisseerd door Le-Van Kiet, gaat in première in de zomer van 2022.

- 'Prey': Prey is een gloednieuw deel in de Predator-franchise en gaat in de zomer van 2022 in première. De actie-thriller speelt zich af in de wereld van de Comanche Nation 300 jaar geleden en volgt Naru, de bekwame krijger die haar stam fel beschermt tegen een sterk geëvolueerd buitenaards roofdier. De film, geregisseerd door Dan Trachtenberg, gaat in de zomer van 2022 in première.

- 'No Exit': Deze suspense-thriller volgt Darby Thorne, gespeeld door Havana Rose Liu, een jonge vrouw die gestrand is door een sneeuwstorm en gedwongen is om onderdak te vinden bij een rustplaats aan de snelweg met een groep vreemden. De première staat gepland in de lente van 2022.

Disney's betrokkenheid bij Kinderziekenhuizen

Als onderdeel van de viering van Disney+ Day zal The Walt Disney Company voortbouwen op zijn langdurige inzet voor kinderziekenhuizen. Om de angst en ongerustheid van een ziekenhuisbezoek te helpen verlichten zal de toegang tot Disney+ worden uitgebreid in meer dan 30 landen wereldwijd, te beginnen in 2022.

The Walt Disney Company heeft in 2018 $100M toegezegd om de langdurige steun aan kinderziekenhuizen en plaatsen van zorg voort te zetten.