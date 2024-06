'Diane Von Furstenberg: Woman in Charge' exclusief nieuw op Disney+

Op dinsdag 25 juni gaat 'Diane von Furstenberg: Woman in Charge' in première op Disney+. Een ongekende kijk op het non-stopleven van een cultuuricoon.

In een tijd waarin gendergelijkheid en vrouwenkwesties op de voorgrond treden, is het leven van Diane von Furstenberg een voorbeeld van empowerment, veerkracht, ondernemerschap en stijl. Met haar onverbloemde houding is ze een inspiratie voor vrouwen. Diane zag zichzelf nooit als slachtoffer van seksisme; in plaats daarvan omarmde ze haar vrouwelijkheid op een sterke en diepgaande manier, en vormde ze zo een pad voor haar dochter en de volgende generatie vrouwen om te volgen.

Weinig vrouwen belichamen de gravitas, elegantie en gusto van de weergaloze Diane von Furstenberg. Als wereldburger en kind van een overlevende van de Holocaust is haar verhaal en de impact ervan een bron van inspiratie voor mensen over de hele wereld. In 1974 veranderde DVF niet alleen haar lot maar ook dat van ontelbare vrouwen door de lancering van de iconische 'wikkeljurk', een uniek kledingstuk dat onmiddellijk mode en zelfvertrouwen schonk aan iedereen die het droeg, ongeacht hun lichaamsbouw, achtergrond of status.

Aan de vooravond van haar retrospectieve tentoonstelling, die een ongelooflijke 50-jarige carrière viert, blikt Diane von Furstenberg terug op haar pioniersrol in een mannenwereld die leidde tot de oprichting van een miljoenenmode-imperium. Als een vroege visionair en influencer daagde ze de status quo uit met de gewaagde vraag: 'Waarom kan een vrouw niet doen wat een man doet?'.

Vastberaden trotseerde ze verschillende uitdagingen - ze was een alleenstaande vrouw die haar carrière in balans hield, twee kinderen opvoedde en dapper de confrontatie met kanker aanging. Deze obstakels hielden haar niet tegen. Integendeel. Ze omarmde ze, wat haar missie versterkte om vrouwen overal ter wereld te inspireren om hun leven met dezelfde passie en hetzelfde doel na te streven en hun eigen leven vorm te geven.

De film is geregisseerd door Sharmeen Obaid-Chinoy en Trish Dalton en geproduceerd door Fabiola Beracasa Beckman, Tracy Aftergood, Sean Stuart, Sharmeen Obaid-Chinoy en Trish Dalton. Het is een productie van Sutter Road Picture Company en Particle Projects/Fabiola Beracasa Beckman Media.