Derde seizoen van 'The Boys' op Prime Video

Foto: © BOBBERY AMSTERDAM/Amazon Prime Video 2021

'The Boys' is een leuke en krankzinnige kijk op wat er gebeurt als superhelden - die net zo populair zijn als beroemdheden, net zo invloedrijk als politici, en net zo vereerd als goden - hun superkrachten misbruiken in plaats van ze voor het goede te gebruiken.