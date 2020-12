'Death to 2020'...over het jaar dat je echt niet wilt herinneren

Foto: © Netflix 2020

Netflix lanceerde de trailer van de Netflix Original comedy special 'Death to 2020', van de makers van Black Mirror over het jaar dat we het liefst zo snel mogelijk willen vergeten.

2020: Een jaar zo [voeg hier een woord naar keuze in] dat zelfs de makers van 'Black Mirror' dit niet konden verzinnen... Maar dat betekent niet dat ze er niets aan toe te voegen hebben. 'Death to 2020' is een comedy special over het vreselijke jaar dat was - en misschien nog steeds is. In deze documentaire-achtige special worden de verhalen van 2020 verteld door 's werelds meest (fictieve) gerenommeerde stemmen in combinatie met archiefbeelden van de afgelopen 12 maanden.

De cast bestaat onder meer uit Samuel L. Jackson, Hugh Grant, Kumail Nanjiani, Tracey Ullman, Samson Kayo, Lisa Kudrow, Diane Morgan, Leslie Jones, Cristin Milioti, Joe Keery en Laurence Fishburne. 'Death to 2020' is een verfrissende komedie die je nooit zult vergeten, over het jaar dat je eigenlijk echt, echt niet wilt herinneren.

'Death to 2020' is gemaakt door Charlie Brooker en Annabel Jones, die tevens verbonden zijn als uitvoerende producenten. Het comedy event is geproduceerd door Alison Marlow. Al Campbell en Alice Mathias hebben deze special geregisseerd en Brooker heeft de special samen geschreven met Tom Baker, Kemah Bob, Ken Bordell, Munya Chawawa, Constance Cheng, Alan Connor, Erika Ehler, Charlie George, Eli Goldstone, Mollie Goodfellow, Jason Hazeley, Angelo Irving, Kae Kurd, Ali Marlow, Thanyia Moore, Joel Morris en Michael Odewale.

'Death to 2020' is vanaf zondag 27 december exclusief te zien op Netflix.