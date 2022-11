'Deadliest Catch: The Viking Returns' te zien op Discovery

Nu de vangst van de bedreigde koningskrab verboden is in de Beringzee van Alaska, zoeken de krabvissers van Deadliest Catch andere opties. Sig Hansen maakt een drastische beslissing: hij keert terug naar het land van zijn vader, Noorwegen.

Samen met zijn dochter Mandy, schoonzoon Clark en voormalig rechterhand Jake Anderson probeert Sig een nieuwe toekomst op te bouwen in Tromsø in het uiterste noorden van Noorwegen en ver boven de poolcirkel. Het is de plek waar zijn voorouders ook al generaties visten en waar hij wél op de koningskrab mag vissen. Met zijn bijna veertig jaar ervaring weet hij als geen hoe je krab moet vangen, maar kan hij ook slagen in dit nieuwe gebied?

De start valt tegen als blijkt dat zijn boot niet gereed is en de motor meteen vlam vat. Ook vindt hij niet makkelijk voldoende lucratieve koningskrab om zijn doel van 1 miljoen dollar te halen. Wel haalt hij een andere krabsoort binnen die in eerste instantie als waardeloze bijvangst wordt gezien. Totdat Sig deze troll crab proeft en als een echte Hansen nieuwe kansen ruikt.

'Deadliest Catch: The Viking Returns', vanaf woensdag 2 november om 20.30 uur op Discovery.