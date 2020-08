Dè minde nie! Netflix lanceert trailer van tweede seizoen 'Undercover'

Foto: Netflix/Eén - © De Mensen 2020

Netflix heeft de trailer gelanceerd van het tweede seizoen van de misdaadserie 'Undercover'. In dit seizoen keert Frank Lammers terug als drugskoning Ferry Bouman en Elise Schaap als zijn vrouw Danielle.

Ook Anna Drijver en Tom Waes zien we terug in de opvolger van het succesvolle eerste seizoen. Maar naast de welbekende cast zijn er ook nieuwe rollen voor onder meer Rico Verhoeven, Sanne Samina Hanssen, Ruth Becquart, Wim Willaert en Sebastien DeWaele. 'Undercover' seizoen twee is vanaf 6 september exclusief te zien op Netflix. In Vlaanderen is de reeks ook te bekijken op Eén.

Een klein jaar na de gebeurtenissen van seizoen één werkt Kim (Anna Drijver) bij Human Rights waar ze onderzoek doet naar illegale wapenhandel in Syrië. Met hulp van haar ex-collega Bob (Tom Waes) komt ze op het spoor van de El Dorado Ranch, een country & western manege in het Belgische achterland. Bob gaat daar undercover en probeert in de gratie te komen van de gebroeders Laurent en JP Berger, wapenhandelaars. Ondertussen zet Ferry Bouman (Frank Lammers) vanuit de gevangenis zijn zoektocht naar de ware identiteit van undercoveragenten Bob en Kim verder en ook Bob's puberdochter Polly wil te weten komen wie haar vader nu echt is…

'Undercover' is een serie van productiehuis De Mensen voor Eén, in samenwerking met Netflix, Proximus, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Source Investments/DFW, Federation Entertainment, Les Gens, Gardner and Domm, Gallop, en de Tax Shelter maatregel van de federale overheid.