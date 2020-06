De Mensen maakt Netflix Original film over Ferry Bouman

Binnenkort zullen Frank Lammers en Elise Schaap weer samen schitteren in de nieuwste Netflix original film: 'Ferry'. De film is een 'prequel' op het verhaal van de En-reeks 'Undercover' en neemt de kijker mee naar de beginjaren van drugsbaron Ferry Bouman.

Fans kunnen rekenen op alle elementen van de serie die ze gewend zijn: spanning, verrassende plotwendingen, emotie en humor.

Het verhaal begint in 2006 in Amsterdam. Een meedogenloze Ferry Bouman werkt voor hasjbaron Ralph Brink, een machtige crimineel en Ferry's mentor. Op een dag wordt de bende bruut overvallen en raakt de zoon van Ralph levensgevaarlijk gewond. Wanneer de sporen naar een groepje kampers in Brabant wijzen, wordt Ferry op pad gestuurd om de daders te vinden. Na jarenlange afwezigheid keert Ferry terug naar zijn geboortestreek die hij lang geleden ontvluchtte. Het stroeve weerzien met de familie van wie hij vervreemd is, de terugkeer naar het kamperleven dat hij afgezworen had en de ontmoeting met zijn charmante buurvrouw Danielle kruipen langzaam onder het stalen pantser van Ferry. Zijn zoektocht leidt tot onverwachte ontknopingen en uiteindelijk wordt de loyaliteit van Ferry zwaar op de proef gesteld…

'Het succes van 'Undercover' en de manier waarop onze kijkers Ferry, Danielle en John in hun harten hebben gesloten, is voor een maker het allerbeste waar je op kan hopen', zegt Nico Moolenaar, scenarist en creative producer. 'We zijn trots dat we van Netflix de kans krijgen om te vertellen waar Ferry vandaan komt, hoe hij Danielle heeft leren kennen en hoe hij op de camping is beland, lang voor er sprake was van undercoveragenten in zijn leven.'

Pieter Van Huyck, executive producer bij De Mensen: 'Het immense succes van 'Undercover' in Nederland heeft ons verrast en uiteraard ook heel gelukkig gemaakt. Dat wij nu van Netflix de kans krijgen onze eigen origin story film te creëren, en zo de wereld van Undercover uit te breiden, is fantastisch.'

Frank Lammers: 'Ferry is back, again! Het is waanzinnig dat er een Netflix original film komt over Ferry. Het voelt een beetje als een droom als je met een dergelijke rol niet alleen een geweldige serie als 'Undercover' mag maken, maar ook een 'eigen' film. Ik heb er zin in en vind het geweldig dat we de fans kunnen meenemen naar de beginjaren.' Elise Schaap: 'Ik ben ontzettend trots dat ik onderdeel ben van deze nieuwe Netflix original film. Het is voor ons ook fantastisch om terug te gaan naar het begin, naar het moment dat Danielle en Ferry elkaar leren kennen. We hebben er zin in, het gaat zó leuk worden!'

Lina Brouneus, Director Co-Production & Acquisition bij Netflix: 'We zijn ontzettend trots om de nieuwste Netflix original film 'Ferry' aan te kondigen. Na het grote succes van 'Undercover', kijken we er naar uit om samen met De Mensen het verhaal van Ferry Bouman tot leven te brengen.'

De vraag naar een film rond het personage van Ferry Bouman komt er niet zomaar. 'Undercover' was in 2019 de best bekeken reeks op Netflix Nederland, waarmee Tom Waes en co. kleppers als 'La Casa De Papel', 'The Irishman' en 'The Witcher' achter zich lieten. Ook in Latijns-Amerika was 'Undercover' een succes op Netflix. In Vlaanderen scoorde de reeks op Eén gemiddeld 1.176.300 kijkers (4+; Live +7; kijkcijfers + VRT NU). 'Undercover' was ook te zien in Frankrijk op Canal+ en in Duitsland op ZDFNeo en won awards voor beste serie op de festivals Cinequest in Californië en Seriencamp in München.

'Undercover'-showrunner Nico Moolenaar heeft samen met Bart Uytdenhouwen het scenario geschreven en de regie is in handen van Cecilia Verheyden ('Undercover 2', 'Achter De Wolken', 'wtFOCK'). 'Ferry' wordt geproduceerd door Nico Moolenaar, Pieter Van Huyck en Ivy Vanhaecke. 'Ferry' is een film van De Mensen voor Netflix, in samenwerking met Gardner and Domm en Gallop en met de steun van Screen Flanders en de Tax Shelter maatregel van de federale overheid.