De highlights van E! in januari

Het awardsseizoen staat weer voor de deur. Zoals altijd heeft E! de beste plek op de rode loper bemachtigd om verslag te doen van alle glitter en glamour van Hollywood.

E! doet exclusief live verslag vanaf de rode loper tijdens de 77e Golden Globe Awards op 5 januari. Een awardshow waarbij alle grote namen uit de film- en televisiewereld aanwezig zijn, omdat ze hopen een van de gouden beeldjes in ontvangst te mogen nemen. E! verwelkomt ook de grootste muzieksterren ter wereld op de rode loper tijdens de Grammy Awards 2020 op 26 januari.

E! LIVE FROM THE RED CARPET

Golden Globe Awards op zondag 5 januari om 00.00 uur. Grammy Awards op zondag 26 januari om 00.00 uur

VERY CAVALLARI

Seizoen 3 gaat op zondag 19 januari om 21.00 uur in premiere

Televisiester en ondernemer Kristin Cavallari staat deze maand weer helemaal in de schijnwerpers, want het derde seizoen van haar nieuwe serie 'Very Cavallari' wordt in januari op E! uitgezonden. Beroemdheid, zakenvrouw, echtgenote en moeder: in Nashville combineert Kristen het allemaal moeiteloos met elkaar en heeft ze haar man Jay Cutler aan haar zijde. Dit seizoen werkt Kristen samen met haar team aan de opening van de Uncommon James-winkel in Chicago. Thuis in Nashville is het Jay die altijd voor zijn gezin klaarstaat.

MEET THE FRASERS

Gaat op zondag 26 januari om 22.00 uur in premiere

Vanaf januari is deze gloednieuwe serie op E! te zien. Meet the Frasers is een real-life sitcom die het leven van een jong en steeds populairder stel uit Rhode Island volgt: medium Matt Fraser, zijn vriendin Alexa Papigiotis en hun familie. Hoewel Matt een medium is, zag hij de toekomst niet duidelijk genoeg om vooraf te weten dat samenwerken met zijn familie voor problemen zou zorgen. De luide, excentrieke en memorabele leden van deze familie doen alles samen en zijn zeer betrokken bij alle aspecten van het leven van Matt en Alexa (in voor- en

tegenspoed!), wat vaak komische taferelen tot gevolg heeft.

BOTCHED

Seizoen 6a gaat verder op vrijdag om 21.00 uur

In de zoektocht naar perfectie, kunnen de inspanningen van sommige mensen om hun uiterlijk te verbeteren tot verrassende resultaten leiden. De wereldberoemde plastisch chirurgen Terry Dubrow en Paul Nassif repareren de schade tijdens een gloednieuw seizoen van Botched, dat in januari op E! verdergaat. Deze maand helpt Dr. Dubrow een alleenstaande moeder wiens borstimplantaat eruit viel tijdens het tandenpoetsen. En de dokteren helpen een doornormale man om Superman te worden.

NIGHTLY POP

Meer afleveringen op maandag-vrijdag om 23.00 uur

Pas op Hollywood, Nightly Pop staat op jullie te wachten! Met de wildste en sappigste roddelverhalen van de afgelopen week, is Nightly Pop dé bron voor al jouw entertainmentnieuws. Ongefilterd, onverwacht en altijd ongehoord. Stem deze maand af op E! om niets te missen!