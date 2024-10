'De Frogers: Happy Campers' vanaf woensdag op TLC

Een nieuw seizoen met een nieuwe plek van bestemming! De familie Froger vertrekt weer voor een nieuwe family camping trip!

In twee caravans, twee campers en met één grote bus rijdt de Froger-stoet vanuit Blaricum hélemaal naar Cornwall in het Verenigd Koninkrijk. Afgelopen seizoen was er - vooral onder de jongere leden van de familie - twijfel of een volgende familie-kampeertrip wéér richting het regenachtige Engeland wel zo'n goed idee zou zijn, maar dit keer is hen beloofd dat in Cornwall vrijwel áltijd de zon schijnt. Maar of dit klopt, valt nog te bezien...

Weer of geen weer, als de familie maar samen is! Daar draait het bij de Frogers uiteindelijk allemaal om! Er staan dan ook weer tal van leuke en gezellige activiteiten gepland tijdens deze kampeerreis. Zo gaan de mannen samen met Natasja kleiduifschieten, wordt er fanatiek gekanood met de hele familie, mag een middagje vissen natuurlijk niet ontbreken, bespreekt Natascha met haar vader het aankomende huwelijk en doet René een hartverwarmend voorstel, wordt er een babyshower voor aanstaande moeder Ruby georganiseerd en krijg je René niet naar huis tot hij ook een potje gegolft heeft. Dit en nog véél meer is te zien in het nieuwe seizoen 'De Frogers: Happy Campers'!

'De Frogers: Happy Campers', vanaf woensdag 23 oktober om 20.30 uur op TLC.