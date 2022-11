'De Familie Claus 3' is er voor je tijdens de feestdagen!

Tot grote schrik van opa en Jules organiseert mama tijdens de kerstperiode een skivakantie in de bergen, om de familie net zoals vroeger weer wat dichter bij elkaar te brengen. Er zit voor opa en Jules niets anders op dan stiekem vanuit het hotel te opereren, wat de bedoeling om 'samen te zijn' niet echt bevordert.

Mama begrijpt er niets van en ook Noor mist haar grote broer, dus doet ze wat ieder klein zusje of broertje in dat geval doet: haar broer overal volgen, openlijk én stiekem. Tot het onvermijdelijke gebeurt en Noor de kerstwereld ontdekt. Dan is de chaos compleet. Want waarom zou zij geen kerstvrouw mogen zijn, net zoals haar grote broer?

[video]

Cast & CrewProducent: Ruben Vandenborre Productiehuis: Dingie & Dutch FilmWorksCast: Jan Decleir, Amber Metdepenningen, Mo Bakker, Bracha van Doesburgh, Sien Eggers, Kürt Rogiers, Celest Cornelis, Yassine Ouaich, Pommelien Thijs, Begir Memeti, Alain Van Goethem, R. Kan Albay, Ivan Gordillo, C.C. De Neira, Jandino Asporaat, Josje Huisman, Eva van der Gucht, Stefaan Degand.

'De Familie Claus' is terug op 7 december met deel 3.