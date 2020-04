De eerste ex van 'Ex On The Beach: Double Dutch' is bekend

Foto: MTV - © ViacomCBS 2020

Zondag 5 april was het tijd voor de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van 'Ex On The Beach: Double Dutch'. Nadat de cast zichzelf had voorgesteld, werden de heren en dames meteen op date gestuurd.

Dante en Julie mochten met een banaan over het water, Levi en Olivia dansten de bachata, Alessio en Lynn konden even aan elkaar zitten tijdens een heerlijke massage, en Ayla en Dennis genoten van een flesje bubbels aan het water. 's Avonds was de spanning tussen Levi en Julie al goed te voelen. Dennis kroop ondertussen naast Olivia, terwijl Alessio een date had met de wc.

Op de tweede dag steeg de hitte tot ongekende hoogtes tijdens de intieme yogadate van Levi en Julie. Lang konden ze er niet van genieten, want meteen daarna mochten ze samen met Lynn naar het strand om de allereerste ex te ontmoeten. De blonde Evan kwam meteen met een klapper binnen. Hij is namelijk niet alleen de ex van Julie en Lynn, maar zijn EXtra power is ook dat hij zelf mag kiezen met wie hij op date gaat. Wie hij gaat kiezen, zie je volgende week in een nieuwe aflevering van 'Ex On The Beach: Double Dutch'.

Evan (22)

'Als mijn lul net zo groot was geweest als mijn kater op dit moment dan had ik half Thailand afgeneukt'

De ex die het spits mag afbijten in de allereerste aflevering is de 22-jarige Evan. Deze Nederlandse art director is dol op fitnessen en houdt ervan om in de spotlights te staan. Niets is opwindender voor hem dan een vrouw met mooie borsten, een strak lichaam, donker haar en groene ogen. Als de ex van Lynn en Julie belooft het voor deze enthousiaste Brabander een heftige tijd in de villa te worden. Gaat hij voor een van zijn exen, of zet hij half Thailand op zijn kop met zijn goede looks en onvoorspelbare karakter?

