De beste films van actrices met een Oscar-nominatie op Prime Video

Dat moeten wel fantastische films zijn! De actrices uit deze film zijn genomineerd voor een Oscar, voor hun prestaties in deze films. Vanaf nu kun jij hun acteerprestaties ook aanschouwen op Amazon Prime Video.

'Judy'

De film uit 2019 is geregisseerd door Rupert Goold en gebaseerd op het toneelstuk 'End of the Rainbow'. De legendarische artiest Judy Garland (Renée Zellweger) komt in Londen aan om een reeks uitverkochte concerten in de Londense nachtclub The Talk of the Town voor te bereiden. Na een privé- en drugsprobleem hoopt de actrice en zangeres een comeback te maken.

'The Good Liar'

'The Good Liar' is een misdaadthriller uit 2019, geregisseerd en geproduceerd door Bill Condon en geschreven door Jeffrey Hatcher. De film is gebaseerd op de gelijknamige roman van Nicholas Searle. Een oplichter, Ian McKellen als Roy Courtnay/Hans Taub, zet zijn zinnen op een weduwe die miljoenen waard is. De weduwe wordt gespeeld door Helen Mirren als Betty McLeish/Lili Schröeder. Als de twee dichter bij elkaar komen, ontdekt Roy dat zijn plan om haar fortuin te stelen onverwachte obstakels oplevert.

'Destroyer'

Een LAPD-detective, genaamd Erin Bell en gespeeld door Nicole Kidman, moet undercover gaan in een bende in de woestijn van Californië. Dit heeft veel tragische gevolgen en wanneer de leider van de bende opnieuw opduikt moet ze haar weg zelf terug zien te vinden via de voormalige leden van de bende. Wat ze niet beseft, is dat dit haar leven voor altijd zal veranderen.

'Official Secrets'

Een meeslepend en waargebeurd verhaal met Keira Knightley en Ralph Fiennes. Keira Knightley speelt Katherine Gun, klokkenluidster van de notoire Britse geheime dienst GCHQ. Ze laat een geheime memo lekken van de Amerikaanse NSA en door deze actie belandt ze op elke voorpagina in het nieuws en hebben de autoriteiten het op haar gemunt.