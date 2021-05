Dan toch nog een nieuw seizoen van 'Grey's Anatomy'

De immens populaire ziekenhuisserie 'Grey's Anatomy' gaat nog minstens een jaar langer door en krijgt daarmee een achttiende seizoen. Dat heeft de Amerikaanse zender ABC bevestigd.

Het zag er lang naar uit dat het zeventiende seizoen van 'Grey's Anatomy' het laatste zou worden. Het was namelijk lang niet zeker of hoofdrolspeelster Ellen Pompeo (Meredith Grey) haar contract nog zou verlengen. Kwamen daarbij nog de exits van Giacomo Gianniotti (Andrew DeLuca) en Jesse Williams (Jackson Avery). Fans bereidden zich al voor op een definitief afscheid.

En dan was er plots het verlossende nieuws dat de contractverlenging van Pompeo een feit was. De productie voor een achttiende seizoen van 'Grey's Anatomy' kon worden opgestart. En dat wordt nog een bijzonder seizoen. Want er keren zelfs een aantal oude bekenden terug. Chandra Wilson (Miranda Bailey) en James Pickens Jr. (Richard Webber) tekenen namelijk opnieuw present.

En nog meer goed nieuws want ook 'Station 19', de spin-off van 'Grey's Anatomy', krijgt een nieuw seizoen. Beide series zijn in Vlaanderen op Play5 en in Nederland op Net5 te zien.

Bron: Het Laatste Nieuws