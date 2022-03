Crime+Investigation Channel Highlights maart 2022

Deze aangrijpende documentaire geeft ongekende toegang tot de denkwijze van Dennis Rader, die momenteel tien opeenvolgende levenslange gevangenisstraffen uitzit in de gevangenis El Dorado.

BTK: CONFESSIONS OF A SERIAL KILLER

vanaf 15 maart op dinsdag om 22.00 uur

Dr. Katherine Ramsland, wiens correspondentie met Rader een decennium heeft geduurd en nog steeds aan de gang is, deelt de intieme details van Rader’s verleden en zijn gruwelijke moorden, terwijl ze criminologen en wetshandhavers inzicht geeft in hoe ze extreem gewelddadige daders beter kunnen identificeren en in de toekomst mogelijk kunnen afschrikken.

I SURVIVED A SERIAL KILLER

vanaf 25 maart op vrijdag om 22.00 uur

'I Survived a Serial Killer' vertelt de schrijnende, heroïsche verhalen van gewone mensen die het tegen het kwaad opnamen en dat nog kunnen navertellen. Interviews met degenen die het dichtst bij de zaken staan, vertellen de verhalen van deze onvoorstelbare misdaden.

MEET, MARRY, MURDER

gaat verder op zondag om 22.00 uur

In 'Meet, Marry, Murder' zien we mensen die we allemaal kennen: broers en zussen, beste vrienden, koppelaars, kinderen, ouders, oud-klasgenoten of collega’s. Zij zijn de getuigen van het soort leven dat we allemaal leiden... Dit kan ook over ons gaan. Alle genoemde locaties zijn belangrijk voor het verhaal - het gemeentehuis of het schoolfeest waar een stel elkaar ontmoette, het restaurant van de eerste date... De club, de kerk waar de klokken luidden op de trouwdag... Het ziekenhuis waar hun eerstgeborenen onderdeel werd van het tragische verhaal. De alledaagsheid van het leven vormt de kern van de buitengewone gebeurtenissen die we zien: wat een stel voor het elkaar voelde komt centraal te staan in de onvoorziene drama’s die nog komen. We horen over de soms vreemde redenen waarom de ene echtgenoot de ander begint te haten.