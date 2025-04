'Coming From Africa' is nieuw op TLC

Vier zwarte gezinnen uit Amerika besluiten hun land te verlaten om terug te keren naar het continent van hun voorouders: Afrika. Hoe bevalt deze 'blaxit' zoals dit fenomeen ook wel wordt genoemd en wat is de reden voor hun vertrek?

Gerald Kelly, die samen met zijn drie kinderen als stand-upcomedian werkt, wil de familiebusiness in Ghana naar een ‘whole new level’ brengen en daar een comedyclub starten. Ook hopen Gerald en zijn vrouw La Mara dat hun relatie hierdoor weer wat meer opbloeit. Voor Elaine en Gabe is het vooral een manier om te ontsnappen uit het stressvolle Amerikaanse leven dat alleen maar draait om werken. Bovendien willen ze hun kinderen een leven bieden waar ze niet op hun kleur worden beoordeeld. Ze gaan naar Zambia wat voor beiden geen historische grond is, aangezien Gabe zelf wit is en Elaine een Jamaicaanse moeder heeft.

Toch hopen ze hier een andere kijk op het leven te vinden. De single-moeder Julia is een bekroonde make-up-artist en spiritual healer die terug gaat naar haar roots om te ontdekken ‘wie we zijn’ en haar kinderen een ander aspect van leven wil laten zien. Ze vertrekken voorgoed naar Ghana waar Julia haar eigen wellnesscentrum wil opzetten. En misschien wel een nieuwe relatie hoopt te vinden. Eenmaal in Afrika merken de gezinnen dat het leven echt wel heel anders is. Een tegenvaller of juist een verademing?

'Coming From Africa', vanaf woensdag 30 april om 21.30 uur op TLC.