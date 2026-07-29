'Tammie zoekt een vriendje': een hoopvol portret van een trans vrouw op zoek naar de liefde

Tammie Schoots wil niets liever dan een doodnormaal leven met een doodnormaal vriendje. Maar als trans vrouw voelt die wens voor haar alles behalve vanzelfsprekend.

In de documentaire 'Tammie zoekt een vriendje' volgt regisseur Lize Korpershoek haar goede vriendin Tammie in haar zoektocht naar liefde. In een samenleving waarin trans personen nog te vaak onderwerp zijn van stereotyperingen of maatschappelijk debat, mist Tammie voorbeelden van trans personen die de hoofdrol spelen in een klassiek liefdesverhaal: van eerste dates en vlinders in je buik tot samenwonen en een gezin stichten. Als je die voorbeelden nauwelijks ziet, hoe leer je dan geloven dat zo'n toekomst ook voor jou bestaat?

Op zoek naar antwoorden gaat ze in gesprek met andere vrouwen over daten, relaties, afwijzing en zelfbeeld. Waarom lijkt daten voor haar zo ingewikkeld? Aan de hand van persoonlijke gesprekken en kwetsbare momenten ontdekt Tammie gaandeweg nieuwe perspectieven op liefde én nieuwe kanten van zichzelf.

Tammie Schoots zoekt niet alleen naar liefde, maar ook naar voorbeelden die hoop bieden. Want hoewel uit onderzoek van Movisie blijkt dat 71 procent van de Nederlandse bevolking positief denkt over trans personen, blijkt die acceptatie een stuk kwetsbaarder als het over liefde en relaties gaat. Maar liefst meer dan de helft zegt geen relatie te willen met een trans persoon en een kwart zou een relatie beëindigen als een partner transgender blijkt te zijn. Acceptatie klinkt ruimhartig, maar liefde blijkt toch vaak nog onder voorbehoud.

Podcast

In haar vijfdelige podcastserie zoekt Tammie dan ook naar positieve representatie van trans liefde. Ze spreekt met mensen die levens leiden die zij zich lange tijd nauwelijks durfde voor te stellen: met een liefdevolle relatie, een gezin, of juist geluk buiten romantische liefde om. Hun verhalen laten Tammie zien dat er meer mogelijk is dan ze ooit dacht, maar ze houden haar ook een spiegel voor. Wat gebeurt er als je zelf gelooft dat je liefde waard bent? Hoeveel ruimte gun je jezelf om te dromen? En is een vriendje wel echt de sleutel tot geluk? Alle afleveringen van de 'Tammie zoekt een vriendje' podcast zijn vanaf 30 juli te beluisteren via NPO Luister. Wekelijks verschijnen er nieuwe afleveringen op de overige podcastplatforms.

Tammie: 'De documentaire heeft mijn leven voorgoed veranderd. Het was bijna magisch om te zien dat er van trans vrouwen gehouden wordt, dat trans vrouwen ook vriendjes kunnen krijgen en zelfs een gezin kunnen starten. Of er juist voor kiezen om dat allemaal niet te doen. Ik durf weer te dromen.'

'Tammie zoekt een vriendje' is een coproductie van BNNVARA en Frenkie Media en is mede mogelijk gemaakt door het CoBO Fonds.

'Tammie zoekt een vriendje' is op donderdag 30 juli om 22.30 uur te zien bij BNNVARA op NPO 3 en NPO Start.